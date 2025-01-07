 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Портфоліо Ajax Systems налічує вже 180 продуктів безпеки, а клієнтська база збільшилась до 3,5 млн

7 января 2025 г., 13:57
0 
 

Портфоліо Ajax Systems налічує вже 180 продуктів безпеки, а клієнтська база збільшилась до 3,5 млн

Українська технологічна компанія Ajax Systems, що розробляє системи безпеки та має власне виробництво повного циклу, представила звіт про досягнення 2024 року. Минулого року портфоліо Ajax доповнилося 45 пристроями і тепер налічує 180 продуктів. Програмне забезпечення компанії за цей період отримало 56 оновлень. Відбулося суттєве зростання кількості клієнтів: 3,5 млн кінцевих та 200 тис. PRO-користувачів.

Ajax Systems ініціювала стратегічні зміни в сегментації власного портфоліо. Оскільки кількість пристроїв стрімко зростає, знадобився новий поділ продуктів. Тому тепер в портфоліо компанії є чотири категорії, які відображають ключові напрямки розвитку: Захист від вторгнення, Пожежна безпека, Комфорт і автоматизація та Відеоспостереження.

Застосунок «Повітряна тривога», що був створений у співпраці з компанією Stfalcon і Мінцифри у перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну, надсилає сповіщення про шість типів загроз у реальному часі. Наразі він має понад 26 млн завантажень та більш як 6 млн активних користувачів щодня.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  