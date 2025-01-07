Портфоліо Ajax Systems налічує вже 180 продуктів безпеки, а клієнтська база збільшилась до 3,5 млн

7 января 2025 г., 13:57

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Українська технологічна компанія Ajax Systems, що розробляє системи безпеки та має власне виробництво повного циклу, представила звіт про досягнення 2024 року. Минулого року портфоліо Ajax доповнилося 45 пристроями і тепер налічує 180 продуктів. Програмне забезпечення компанії за цей період отримало 56 оновлень. Відбулося суттєве зростання кількості клієнтів: 3,5 млн кінцевих та 200 тис. PRO-користувачів.

Ajax Systems ініціювала стратегічні зміни в сегментації власного портфоліо. Оскільки кількість пристроїв стрімко зростає, знадобився новий поділ продуктів. Тому тепер в портфоліо компанії є чотири категорії, які відображають ключові напрямки розвитку: Захист від вторгнення, Пожежна безпека, Комфорт і автоматизація та Відеоспостереження.

Застосунок «Повітряна тривога», що був створений у співпраці з компанією Stfalcon і Мінцифри у перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну, надсилає сповіщення про шість типів загроз у реальному часі. Наразі він має понад 26 млн завантажень та більш як 6 млн активних користувачів щодня.

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