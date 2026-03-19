Трест, который лопнул

10-кратне прискорення та енергоефективність: d-Matrix та Gimlet Labs об’єднуються для прориву в AI-інференсі

19 марта 2026 г., 15:35
0 
 

10-кратне прискорення та енергоефективність d-Matrix та Gimlet Labs об'єднуються для прориву в AI-інференсі

Компанії d-Matrix та Gimlet Labs оголосили про стратегічне партнерство. Gimlet інтегрує прискорювачі d-Matrix Corsair у свою хмару Gimlet Cloud, щоб працювати пліч-о-пліч із традиційними GPU.

Спільне рішення d-Matrix та Gimlet дозволяє досягти на порядок вищої продуктивності порівняно з системами, що базуються виключно на графічних процесорах (GPU).

Зазначено, технологія Corsair підходить для завдань, критичних до затримок, як-от спекулятивне декодування (метод, що дозволяє значно швидше генерувати текст у великих моделях).

Corsair забезпечує колосальне зростання пропускної здатності на кожен спожитий ват енергії.

Також забезпечується рівень інтерактивності, необхідний для найсучасніших бізнес-додатків, де відповідь AI має бути миттєвою.

Gimlet Labs представила перший програмний стек, який інтелектуально розділяє AI-навантаження між прискорювачами різних виробників, архітектур та поколінь.

«Модельні провайдери витрачають мільярди на інференс (виконання моделей), і попит на "швидкі токени" високий як ніколи, але електроенергія залишається дефіцитним ресурсом, — зазначив Зайн Асгар (Zain Asgar), засновник і CEO Gimlet Labs. — Залізо d-Matrix — це ідеальне рішення для тих етапів обчислень, на яких звичайні GPU просто марнують енергію».

Сід Шет (Sid Sheth), засновник і CEO d-Matrix, додав: «Ми вірили, що інференс не буде проблемою, яку можна вирішити за принципом "один розмір для всіх". Однорідна інфраструктура просто не здатна забезпечити такі стрибки продуктивності, які потрібні сьогодні».

Архітектура d-Matrix Corsair спеціально оптимізована для роботи з пам'яттю, що робить її ідеальною для «memory-bound» частин моделей AI.

Формфактор рішення - стандартна карта PCIe з повітряним охолодженням. Це дозволяє компаніям швидко розгортати прискорювачі в наявних дата-центрах без необхідності встановлювати складні системи рідинного охолодження.

Компанії планують відкрити доступ до свого спільного рішення для обраних клієнтів через Gimlet Cloud у другій половині 2026 року.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

