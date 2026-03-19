NVIDIA презентує «Фабрики AI» майбутнього: архітектура Vera Rubin DSX та цифрові двійники Omniverse

19 марта 2026 г., 12:35

Компанія NVIDIA оголосила про запуск комплексного рішення для будівництва та експлуатації масштабних центрів обробки даних нового покоління. Йдеться про референсний дизайн NVIDIA Vera Rubin DSX AI Factory та платформу Omniverse DSX Blueprint, які покликані перетворити проєктування AI-інфраструктури на високоточний та енергоефективний процес.



Проєкт отримав підтримку лідерів індустрії, серед яких Cadence, Schneider Electric, Siemens, Vertiv та Dell Technologies.



За словами засновника та генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга (Jensen Huang), у сучасну епоху «інтелектуальні токени» стають головною економічною одиницею, а фабрики AI — це інфраструктура, що їх генерує. Нові стандарти дизайну допоможуть компаніям швидше запускати потужності та максимізувати показник «кількість токенів на ват енергії».



Будівництво фабрик AI гігаватного масштабу — це надскладне завдання, що вимагає ідеальної синхронізації обчислень, мереж, охолодження та енергопостачання.



Програмний стек Rubin DSX включає чотири ключові бібліотеки:



DSX Max-Q оптимізує обчислювальну потужність у межах фіксованого енергобюджету.



DSX Flex дозволяє фабрикам AI динамічно підлаштовуватися під стан енергомережі, балансуючи споживання та власну генерацію.



DSX Exchange забезпечує безпечний обмін сигналами між ІТ-обладнанням та інженерними системами (охолодження, живлення).



DSX Sim створює високоточні моделі для валідації роботи кластерів ще до їх фізичного розгортання.



Платформа Omniverse DSX тепер стала офіційно доступною для розробників. Вона дозволяє створювати «цифрових двійників» майбутніх дата-центрів. Компанії можуть симулювати повітряні потоки, термальну поведінку та мережеві топології у віртуальному середовищі. Це дозволяє усунути помилки проєктування та оптимізувати роботу фабрики до початку будівництва, що значно прискорює окупність інвестицій.



Сьогодні енергія є головним «пляшковим горлом» для розвитку AI. У США черги на підключення нових об’єктів до мережі перевищують 200 гігаватів. Щоб розв'язати цю проблему, NVIDIA співпрацює з енергетичними гігантами.



GE Vernova створює спільні моделі живлення та обчислень для передбачуваного розгортання інфраструктури.



Siemens Energy використовує цифрові двійники для моніторингу стану мереж у реальному часі та запобігання аваріям.



Emerald AI інтегрує ПЗ для гнучкого управління навантаженням, що дає енергокомпаніям впевненість для схвалення швидших підключень.



Dassault Systèmes інтегрує дизайн у свою платформу CATIA для створення віртуальних двійників фабрик.



Vertiv представила рішення OneCore Rubin DSX — готові збірні модулі дата-центрів, оптимізовані під нову архітектуру.



CoreWeave використовує симуляції для «операційних репетицій» запуску кластерів у хмарі ще до їх фізичного доставлення.

