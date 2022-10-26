 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Чистий прибуток Alphabet за квартал впав на 27%, хоча виторг зріс на 6%

26 октября 2022 г., 16:15

Alphabet, материнська компанія Google, скоротила чистий прибуток у третьому кварталі 2022 року на 27% і збільшила виручку на 6%. Це мінімальні темпи за останні два роки.

Чистий прибуток гіганта становив 13,91 млрд дол. порівняно з 18,94 млрд дол. за аналогічний період минулого року.

Квартальна виручка збільшилася до 69,1 млрд дол. З 65,12 млрд дол. роком раніше.

Виручка без урахування витрат на придбання трафіку, які склали 11,83 млрд дол., підвищилася на 7% до 57,3 млрд дол. за середнього прогнозу ринку для цього показника в 58,2 млрд дол.

Рекламні доходи Google в минулому кварталі збільшилися до 54,5 млрд дол. з 53,1 млрд дол. роком раніше, але виявилися значно нижчими за 56,58 млрд, які очікували аналітики.

Пошуковий сервіс заробив 39,54 млрд дол., що на 4,2% більше, ніж роком раніше. Доходи від реклами на YouTube скоротилися на 1,9%, до 7,07 млрд дол.

Виручка Google Cloud підвищилася на 37,7%, до 6,87 млрд дол.

Після новин про фінрезультати акції компанії впали на 6,6% на додаткових торгах у вівторок. Капіталізація Alphabet з початку року скоротилася майже на 28% і становить зараз 1,34 трлн дол.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  