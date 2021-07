Новое предложение Infinidat Storage-as-a-Service позволит улучшить ИТ-процессы заказчиков

8 июля 2021 г., 11:05

Компания NWU, официальный дистрибьютор решений Infinidat, сообщила о том, что вендор анонсировал выход услуги Storage-as-a-Service (STaaS) на базе технологии AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations) и гибких моделей потребления на петабайтных масштабах.



Как отмечается, технология глубинного обучения Neural Cache, возможности AIOps, стратегические партнерства и особые модели потребления внесли вклад в создание нового предложения, которое поможет корпоративным заказчикам усовершенствовать ИТ-процессы.



«Количество возможностей Infinidat на базе AIOps выделяет нас на корпоративном рынке. Мы можем обеспечивать централизованность операций, улучшать управление затратами и предлагать масштабируемые многопетабайтные СХД как услугу, — омтечает Фил Буллингер (Phil Bullinger), генеральный директор компании Infinidat. — Мы идем по пути радикального упрощения ИТ-операций за счет масштаба. Одновременно мы помогаем нашим заказчикам выполнять соглашения об уровне обслуживания со стопроцентно гарантированной доступностью данных и высочайшим уровнем производительности. Infinidat ориентирован на потребности корпоративных заказчиков и с помощью AIOps продолжает увеличивать пользу для клиентов».



Технологическая основа Infinidat предоставляет решения для хранения данных со стопроцентной доступностью, высокой производительностью и минимально возможной совокупной стоимостью владения (TCO) в петабайтном масштабе. Критически важным для предоставления этих преимуществ клиентам является всесторонний подход Infinidat к AIOps, включающий взаимодополняющую комбинацию ‘AI in the box’ (технология Neural Cache в системах Infinidat), ‘AI outside the box’ (ПО SaaS InfiniVerse®, охватывающее все портфолио Infinidat), а также обширную экосистему партнеров Infinidat в области технологий искусственного интеллекта.

Neural Cache обеспечивает возможности глубинного обучения в InfiniBox и InfiniGuard, используя встроенные интеллектуальные возможности, которые на постоянной основе оптимизируют инфраструктуру и приложения. Neural Cache динамически адаптируется к изменяющимся требованиям приложений, пользователей и производительности, но без накладных административных расходов, обеспечивая простоту использования, настройку и пользовательский опыт «Установил и забыл». Уникальное решение Infinidat ‘AI in the box’ обеспечивает гарантии выполнения соглашения об уровне обслуживания, возможности предиктивного прогнозирования и оптимальную комбинацию дисковых носителей. Недавно Infinidat расширил свое портфолио, включив в него твердотельный массив (SSA), что еще больше подчеркивает преимущества производительности и доступности для самых требовательных приложений.



InfiniVerse дополняет интеллект, встроенный в системы Infinidat, и представляет собой решение Software-as-a-Service (SaaS), которое обеспечивает консолидированную среду AIOps для всех СХД Infinidat, которыми владеет заказчик. InfiniVerse как первая часть решения Infinidat ‘AI outside the box’ предлагает прогнозную аналитику, предиктивное обнаружение проблем и расширенную проактивную поддержку — ключевой компонент, обеспечивающий возможность использования предложения Storage-as-a-Service для заказчиков Infinidat без дополнительной оплаты.



Также подчеркивается, что Infinidat предлагает модели ценообразования на основе текущего потребления с 2015 года, постоянно добавляя новые возможности. Сегодня в арсенале Infinidat находится FLX - полноценная бизнес-модель на базе операционных расходов, которая была анонсирована в 2019 году. А для оптимальной универсальности компания создала предложение «Гибкое ценообразование» — уникальное сочетание капитальных и операционных затрат, которое расширяет ее первоначальную программу «Оплата по мере роста». Эти варианты позволяют клиентам делать выбор в любую сторону — от капитальных вложений до операционных затрат. В сочетании с комплексными возможностями Infinidat AIOps в результате получается решение STaaS, адаптированное к экономическим требованиям организаций на протяжении всего жизненного цикла.



Компания также расширила экосистему для интеграции со сторонними поставщиками облачных и гибридных облачных решений, что позволяет клиентам использовать облачную автоматизацию, оркестрацию и свою платформу AIOps. Это расширение позволило объединить интеллектуальную инфраструктуру, выходящую за пределы решений Infinidat. Уже обеспечено взаимодействие с экосистемами VMware, OpenStack и Kubernetes, также объявлены стратегические альянсы с Virtana и другими крупными игроками — таким образом уже более 10 платформ AIOps работают с InfiniBox.

