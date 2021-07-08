Lenovo расширила серию ThinkPad P

8 июля 2021 г., 11:55

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Компания Lenovo анонсировала мобильные рабочие станции ThinkPad P1, P15 и P17 последнего поколения, профессиональный монитор ThinkVision P34w-20 и док-станцию ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation Dock. Новинки предоставят профессионалам все необходимое для работы в современной децентрализованной среде из любой точки мира.



Модели оснащены новыми мобильными процессорами 11-го поколения Intel Core и Xeon, графическими процессорами NVIDIA вплоть до NVIDIA RTX A5000 и поддерживают твердотельные накопители PCIe Gen 4.



Как отмечается, Lenovo протестировала новые модели на работу в неблагоприятных условиях по стандарту MIL-spec1. ThinkPad P1, P15 и P17 получили сертификат ISV, что позволяет пользователям перейти на новый уровень производительности с надежными устройствами, которым они могут доверять.

ThinkPad P1 был доработан с учетом потребностей пользователей, работающих дистанционно – они ценят высокую производительность и премиальный дизайн. Устройство разработано специально для создателей контента, чтобы им было удобно решать текущие задачи находясь в пути.



Ультратонкий ThinkPad P1 оснащен мощной батареей емкостью 90 Вт*ч, модулем 5G (опционально), 16-дюймовым дисплеем с разрешением UHD+ и с узкими рамками, технологией снижения действия синего излучения и соотношением сторон 16:10. Впервые новый ThinkPad P1 обеспечивает как поддержку профессиональной графики вплоть до NVIDIA RTX A5000, так и адаптера NVIDIA GeForce RTX 3080, что позволит максимально отвечать потребностям пользователей при рендеринге в реальном времени, анимации и визуализации.



Кроме того, устройство обладает акустической системой Dolby Atmos, камерой c разрешением FullHD и клавиатурой в новом дизайне с увеличенной сенсорной панелью.



«Вне всякого сомнения, пандемия ускорила переход к мобильным рабочим станциям, так как большая часть мира быстро переключилась на использование дистанционной рабочей среды», — считает Роб Херман, вице-президент и генеральный директор подразделения рабочих станций и клиентского ИИ в Lenovo. «Поскольку мобильные рабочие станции приобрели совершенно новое значение для наших покупателей, мы значительно улучшили ThinkPad P1 Gen 4, чтобы получить максимально возможную производительность. Мы добились этого, значительно переработав систему охлаждения — добавив к ней испарительную камеру в дополнение к традиционным тепловым трубкам. Мы также разработали клавиатуру, которая позволяет подавать воздух через скрытые воздухозаборники, что позволяет максимально увеличить производительность центрального и графического процессора. Чтобы учесть все пожелания клиентов, мы полностью переработали эту платформу».



ThinkPad P15 и P17 отлично справляются с самыми сложными сценариями использования, требующими высокого уровня мощности и производительности. Кроме того, у каждого пользователя есть возможность настроить параметры устройства под свои нужды.



ThinkPad P15 оснащен UHD OLED-дисплеем с диагональю 15,6 дюймов, в то время как ThinkPad P17 обеспечивает самое большое рабочее пространство среди всех мобильных рабочих станций Lenovo, обладая цветным калиброванным дисплеем диагональю 17,3 дюйма, позволяющим рассмотреть мельчайшие детали с предельной четкостью.



Последнее поколение рабочих станций ThinkPad P имеет сертификат NVIDIA Studio, так что устройства смогут легко справиться со всеми критически важными рабочими процессами.



«Мощные решения остаются востребованными, поскольку мы продолжаем работать удаленно и переходим к гибридной рабочей среде, — отметил Боб Петт (Bob Pette), вице-президент NVIDIA по профессиональной визуализации. — Мобильные рабочие станции Lenovo серии ThinkPad P оснащены графическими процессорами NVIDIA RTX, которые предлагают огромные возможности и поддерживают рендеринг в реальном времени, что позволяет людям работать из любой точки мира».

Lenovo анонсировала 34-дюймовый сверхширокий монитор ThinkVision P34w-20, который обеспечивает яркое изображение с цветовым охватом sRGB 99% и калиброванной матрицей delta E<2 при разрешении WQHD (3440 x 1440) и соотношении сторон 21:9. Устройство специально разработано для профессионалов, которые часто работают в многозадачном режиме, переключаясь между дизайнерскими и офисными приложениями.



Режимы «картинка в картинке» и «картинка рядом с картинкой» позволяют одновременно демонстрировать изображения из двух разных источников, а функция eKVM экономит время за счет быстрого переключения между приложениями с двух ПК.



За монитором P34w-20 комфортно и безопасно работать благодаря технологиям защиты зрения и снижения уровня синего излучения Natural Low Blue Light. Регулируемая подставка помогает выбрать наиболее удобное положения для просмотра. Данный монитор может подключаться к ПК с помощью одного кабеля и обладает функцией док-станции, что упрощает организацию рабочего пространства и помогает повысить эффективность работы. Для передачи питания, данных, видеосигнала и сигнала Ethernet монитор снабжен портом USB Type-C, обеспечивающим зарядную мощность до 100 Вт. А программное обеспечение Lenovo ThinkColor позволяет быстро и легко настраивать параметры экрана и управлять портами и функциями монитора P34w-20.

Новая док-станция ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation Dock оснащена блоком питания мощностью 300 Вт, что позволяет обеспечивать работоспособность высокопроизводительных мобильных рабочих станций. Кроме того, ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation Dock является одной из первых проводных док-станций с поддержкой технологии Intel AMT для удобства управления.



Устройства будут доступны на рынке с сентября 2021 года. Сообщается, что рекомендованная розничная цена составит: от 2300 долл. за рабочие станции ThinkPad P1, P15 и P17, 750 долл. за изогнутый монитор ThinkVision P34w-20 и 450 долл. за док-станцию ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation Dock.

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