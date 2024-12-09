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NWU запрошує на вебінар «Універсальне рішення для комплексної кібербезпеки Cynet» 

9 декабря 2024 г., 13:06

Запрошуємо вас на вебінар «Універсальне рішення для комплексної кібербезпеки: Cynet All-in-One», де ми розповімо, як ефективно захищати вашу організацію від сучасних кіберзагроз.

Дізнайтесь про унікальний підхід Cynet до автоматизації, моніторингу та реагування на інциденти безпеки, який дозволяє значно спростити управління кіберзахистом.

Приєднуйтесь, щоб отримати практичні рекомендації та поставити свої запитання експертам у сфері кібербезпеки!

Вебінар відбудеться 12 грудня о 12:00 та буде корисним:

  1. ІБ/ІТ директорам;
  2. Керівникам ІБ/ІТ відділів;
  3. Інженерам та іншим технічним фахівцям.

 

Спікер: Володимир Аношко, менеджер з розвитку бізнесу NWU.

Реєстрація: https://cynetnwuwebinar.grwebsite.com.

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