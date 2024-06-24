 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Вебінар «Виявлення, розслідування та реагування на загрози (TDIR) з Exabeam» - 27 червня 

24 июня 2024 г., 16:55

Вебінар: «Виявлення, розслідування та реагування на загрози (TDIR) з Exabeam»

Масштаби та складність загроз кібербезпеки постійно зростають.

На зустрічі розглядатиметься інтегроване рішення, яке усуває нудні, трудомісткі та схильні до помилок завдання аналітики на кожному етапі збору, аналізу та реагування на загрози. Це рішення дозволить «реагувати розумніше, а не важче» в боротьбі з цими загрозами, використовуючи ще більш ефективний дизайн Exabeam, який інтегрує ряд модулів, призначених для максимізації ефективності на кожному етапі операцій.

Дата і час проведення вебінару:

27 червня 2024 року, 14:30 Kyiv/Ukraine

Вебінар буде корисний:

  • ІБ/IT директорам;
  • Керівникам ІБ/ІТ відділів;
  • Інженерам та іншим технічним фахівцям ІБ.

Спікер:

Микола Сьомакін, Presale engineer, NWU.

Понад 14 років досвіду в IT по напрямках Networking & Security.

Зареєструватися на вебінар

Участь у вебінарі безкоштовна, попередня реєстрація та підтвердження від організаторів є обов'язковими.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  