Вебінар «Виявлення, розслідування та реагування на загрози (TDIR) з Exabeam» - 27 червня 

24 июня 2024 г., 16:55

Масштаби та складність загроз кібербезпеки постійно зростають.

На зустрічі розглядатиметься інтегроване рішення, яке усуває нудні, трудомісткі та схильні до помилок завдання аналітики на кожному етапі збору, аналізу та реагування на загрози. Це рішення дозволить «реагувати розумніше, а не важче» в боротьбі з цими загрозами, використовуючи ще більш ефективний дизайн Exabeam, який інтегрує ряд модулів, призначених для максимізації ефективності на кожному етапі операцій.

Дата і час проведення вебінару:

27 червня 2024 року, 14:30 Kyiv/Ukraine

Вебінар буде корисний:

ІБ/IT директорам;

Керівникам ІБ/ІТ відділів;

Інженерам та іншим технічним фахівцям ІБ.

Спікер:

Микола Сьомакін, Presale engineer, NWU.

Понад 14 років досвіду в IT по напрямках Networking & Security.

Зареєструватися на вебінар

Участь у вебінарі безкоштовна, попередня реєстрація та підтвердження від організаторів є обов'язковими.

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