Philips 498P9Z — новый сверхширокий монитор с изогнутой панелью 49 дюймов

8 июля 2021 г., 10:25

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Новый монитор Philips 498P9Z с экраном формата 32:9 и диагональю 49 дюймов (48,8 дюйма/124 см) нацелен на таких специалистов, как финансовые консультанты, графические дизайнеры, архитекторы, программисты, любые другие пользователи, которым нужно больше экранного пространства, чтобы удобно разместить все необходимые приложения. В новинке установлена изогнутая VA-панель с разрешением 5120×1440, с частотой обновления 165 Гц и адаптивной синхронизацией. Ее изгиб составляет 1800R.

Модель сертифицирована по стандарту VESA DisplayHDR 400. В ней реализованы технологии для защиты глаз FlickerFree и режимы EasyRead и LowBlue, что призвано комфортный просмотр, фильтруя вредное синее излучение и уменьшая мерцание.

Большая площадь экрана подходит для многозадачности. Соотношение сторон и размер дисплея позволяют пользователям открывать сразу несколько приложений и документов без необходимости постоянно перемещать открытые окна. Чаты, электронные письма, видео, таблицы с данными — всё поместится на 49-дюймовом дисплее. Для создания ещё более сложных систем и продвинутой многозадачности предназначены технология MultiView и встроенный KVM-переключатель.

Технология MultiView обеспечивает активное двойное подключение и просмотр, поэтому пользователи смогут одновременно работать с несколькими устройствами, такими как ПК и ноутбук, а благодаря интегрированному KVM-переключателю они получат возможность управлять двумя разными ПК с помощью одного комплекта из монитора, клавиатуры и мыши, переключаясь между источниками. Чтобы работа в таком режиме была лёгкой и удобной, монитор оснащён широким выбором вариантов подключения, а также системой интеллектуального управления кабелями для поддержания чистоты и порядка на рабочем месте. Компаниям будет выгодно использовать настолько большой экран на рабочих местах, предназначенных для совместной работы.

Монитор Philips 498P9Z появится в продаже в августе 2021 года по рекомендованной розничной цене 37199 гривен.

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