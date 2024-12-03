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NWU стає дистриб’ютором рішень кібербезпеки Cynet

3 декабря 2024 г., 12:35
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NWU стає дистриб’ютором рішень кібербезпеки Cynet

 

Портфель компанії NWU доповнився рішеннями Cynet, яка пропонує інноваційні технології для захисту кінцевих точок, виявлення вразливостей і аналізу загроз, що допомагають бізнесу захищати мережі, сервери та хмарні сервіси.

Продукти Cynet дають компаніям доступ до сучасних технологій кіберзахисту, що відповідають глобальним викликам у сфері безпеки. Завдяки співпраці з NWU, український бізнес та державний сектор отримують доступ до цих передових рішень.

Флагманська платформа Cynet 360 AutoXDR поєднує XDR (розширене виявлення загроз) та автоматизацію безпеки. Завдяки штучному інтелекту організації можуть швидко реагувати на кіберзагрози.

Послуга керованого виявлення та реагування Cynet MDR забезпечує цілодобовий моніторинг та підтримку експертів, що допомагає компаніям без власних команд кіберзахисту.

Технологія Cynet Deception вводить хакерів в оману через створення фальшивих, але реалістичних ресурсів.

Серед переваг продуктів Cynet: інтегрованість (поєднання кількох рівнів захисту в одному рішенні для малого та середнього бізнесу), автоматизація (зменшення навантаження на IT-відділи завдяки AI) та гнучкість (рішення адаптуються до різних масштабів і потреб організацій).

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