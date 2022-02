Новий роутер Huawei Wi-Fi Mesh 3 підтримує технологію AX3000 Wi-Fi 6 Plus

9 февраля 2022 г., 14:15

За заявою підрозділу Huawei Consumer Business Group в Україні, почато продажі нового інтелектуального mesh-роутера Huawei Wi-Fi Mesh 3. Пристрій доступний у двох варіаціях, кожна з яких забезпечує високу швидкість підключення Wi-Fi 6 Plus для понад 250 пристроїв на площі до 600 квадратних метрів.



Працюючи у двох частотних діапазонах і підтримуючи до 8 потоків передачі даних, Huawei Wi-Fi Mesh 3 забезпечує швидкість до 3000 Мбіт/с. Він також підтримує HarmonyOS Mesh+, яка охоплює низку мережевих рішень для продуктивності Wi-Fi 6 Plus. Налаштування досить просте та потребує декількох зрозумілих кроків для створення мережі. Завдяки технології підключення в один дотик користувачі можуть безпечно підключати смартфони до mesh-мережі. Для керування мережею варто скористатися додатком Huawei AI Life. У ньому можна переглянути характеристики покриття та провести самодіагностику мережевих проблем. За конфіденційність і безпеку відповідає Huawei HomeSec — комплексне рішення для гарантії безпеки, яке підтримує новітні стандарти шифрування для захисту від зловмисних атак.



Huawei Wi-Fi Mesh 3 — це новий mesh-роутер із технологією Wi-Fi 6 Plus, розроблений для створення покриття у всьому будинку. Він підтримує подвійний діапазон AX3000, який складається з каналу 5 ГГц зі швидкістю передачі даних до 2402 Мбіт/с та каналу 2,4 ГГц для швидкості до 574 Мбіт/с.



Huawei Wi-Fi Mesh 3 оснащений чотирма високопродуктивними підсилювачами сигналу, призначеними для обробки певного діапазону частот. Один модуль Huawei Wi-Fi Mesh 3 забезпечує покриття Wi-Fi на площі до 300 квадратних метрів. Користувачі можуть додатково під'єднати три інтелектуальні роутери, щоб розширити покриття mesh-мережі. Роутер підтримує до 250 одночасно підключених пристроїв: ноутбуків, планшетів, смартфонів та інтелектуальних динаміків.



Оснащений HarmonyOS Mesh+ роутер Huawei Wi-Fi Mesh 3 забезпечує підтримку функції Super Seamless Roaming, що відкриває доступ до восьми технологій роумінгу. Це дозволяє утримувати затримку перемикання роумінгу на рівні нижче 50 мс, що надає користувачам свободу пересування з підключеними пристроями без шкоди якості підключення.



Роутер також підтримує функцію Load Balancing для переадресації трафіку високошвидкісного каналу до інших діапазонів частот для запобігання перенавантаженню мережі.



Huawei Wi-Fi Mesh 3 можна налаштувати без спеціальних технічних знань з підключення до мережі. Користувачам необхідно просто під'єднати пристрій до джерела живлення і дотримуватися інструкцій у додатку Huawei AI Life для налаштування мережі. Крім того, роутер Huawei Wi-Fi Mesh 3 оснащений трьома адаптивними гігабітними портами WAN/LAN, що дає змогу користувачам підключати кабелі WAN і LAN Ethernet до будь-якого з портів під час налаштування.



Підключення смартфона до Huawei Wi-Fi Mesh 3 є інтуїтивно зрозумілим, оскільки роутер підтримує NFC. Так, користувачі Android-смартфонів можуть просто піднести гаджет до роутера, щоб під'єднатися до мережі. Функція зручна тим, що дозволяє не ділитися паролем до Wi-Fi із гостями.



Додаток Huawei AI Life підтримує низку інструментів для управління мережею, зокрема смарт-діагностику для усунення проблем із мережею. Користувачі також можуть переглядати карту інтенсивності покриття мережі, щоб планувати розташування роутера і мінімізувати будь-які сліпі зони мережі.



Завдяки додатку користувачі можуть отримати доступ до повного списку пристроїв, підключених до роутера. Це дозволяє від’єднувати будь-який небажаний або неідентифікований пристрій від мережі. Також доступна вбудована опція налаштування батьківського контролю для обмеження часу, проведеного дітьми в інтернеті, а також доступу до певного контенту відповідно до віку.



Huawei Wi-Fi Mesh 3 забезпечує конфіденційність для всіх підключених пристроїв завдяки підтримці функції захисту даних Huawei HomeSec. Роутер забезпечує комплексний захист від зловмисних атак і вірусів за допомогою Anti-Brute Force і LAN Firewall. Також він підтримує останній стандарт автентифікації і шифрування WPA3, щоб забезпечити додатковий захист підключених пристроїв.



Huawei Wi-Fi Mesh 3 має тонкий формфактор і корпус білого кольору. Новий роутер відсьогодні доступний в Україні у двох варіаціях (комплект із двох або трьох пристроїв) за рекомендованою ціною 4999 грн та 6999 грн відповідно.

