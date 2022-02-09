SpaceX потеряла 40 спутников Starlink из-за геомагнитной бури

9 февраля 2022 г., 13:35

Компания SpaceX официально сообщила, что 40 из 49 спутников Starlink, которые были выведены на низкую околоземную орбиту в рамках последнего запуска, вышли из строя.

Напомним, что последий по времени запуск Falcon9 с партией спутников, был произведен 3 февраля из Космического центра Кеннеди (шт. Флорида).



Причиной аварии стала геомагнитная буря, которая была зафиксирована в прошлую пятницу. Это явление вызвало значительное повышение плотности верхних слоев атмосферы (порядка 50%). Спутники были переведены в безопасный режим, но в сложившихся условиях не удалось провести коррекцию орбиты и 40 спутников было потеряно.



SpaceX заявила, что сходящие с орбиты спутники не представляют опасности столкновения с другими спутниками и по своей конструкции разрушаются при входе в атмосферу — это означает, что не образуется орбитального мусора, а какие-либо части спутников не достигнут поверхности Земли.



Стоит отметить, что на данный момент SpaceX запустила на околоземную орбиту более 1300 спутников для реализации проекта Starlink.

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