Нові преміальні ноутбуки Acer Chromebook Plus мають інструменти Google на базі ШІ 31 мая 2024 г., 14:30

Tweet Компанія Acer представила дві нові преміальні моделі ноутбуків Chromebook Plus – Acer Chromebook Plus Spin 714 та Acer Chromebook Plus 516 GE, – у яких поєднано універсальний дизайн, удвічі швидший процесор Intel Core та майже вдвічі більший обсяг пам’яті і сховища. Усі ці особливості дають користувачам змогу запускати ще більше процесів водночас.



Нові пристрої Chromebook Plus підтримують розширені функції генеративного ШІ для спілкування, творчості та спільної роботи над проєктами, зокрема функцію Help me write, що запускається одним натисканням правої кнопки миші, Magic Editor у Google Фото, Gemini та багато іншого. Acer Chromebook Plus Spin 714 – це тонкий трансформер, який оптимізовано для продуктивної роботи в дорозі. У конструкції ноутбука використано шарнір, із яким кришка обертається на 360 градусів, завдяки чому пристрій можна використовувати в безлічі різних ситуацій. Друга модель – Acer Chromebook Plus 516 GE – це ігровий хромбук наступного покоління з новітнім обладнанням для потокової передачі даних і гри в ігри категорії AAA, що доступні на хмарних платформах NVIDIA GeForce NOW, Xbox Cloud Gaming, Boosteroid, Amazon Luna та інших.



«В обидва наші ноутбуки Acer Chromebook Plus майстерно інтегровано новітні ШІ-інструменти від Google, які тепер є частиною ChromeOS. Це відкриває користувачам хромбуків доступ до ще більшої кількості передових технологій, – розповідає Джеймс Лін (James Lin), генеральний директор підрозділу ноутбуків Acer – Дві нові моделі Acer Chromebook Plus абсолютно різні. А втім, обидва пристрої вражають своєю неймовірною продуктивністю, яка стала реальністю, зокрема, завдяки використанню потужної та гнучкої екосистеми ChromeOS та орієнтованого на користувачів дизайну».



Компактний, міцний і високопродуктивний новий трансформер Acer Chromebook Plus Spin 714 (CP714-1H) – це мобільний пристрій, який забезпечує поєднання високої продуктивності мобільного пристрою та ефективну підтримку багатозадачності, необхідної для спільного виконання робочих, шкільних або ігрових проєктів. Acer Chromebook оснащений процесорами Intel Core Ultra 7 і готовий допомогти користувачам повною мірою використати програми Google та Adobe на базі ШІ. Завдяки Google із можливостями ШІ користувачу легко писати тексти та створювати унікальні фони, а програми Adobe Photoshop і LumaFusion спрощують редагування фотографій і відео. Google Документи, Таблиці, Презентації та Gmail підтримують роботу із Gemini, а тому стало простіше генерувати й узагальнювати нотатки, а також персоналізувати електронні листи, щоб підвищити ефективність і упорядкованість роботи. Крім того, новий хромбук задає стандарти якості, якщо йдеться про підтримання ефективності роботи протягом дня, адже цей пристрій у міцному алюмінієвому корпусі, сертифікованому за стандартом MIL-STD 810, розганяється до вдвічі більшої швидкості, має вдвічі більший обсяг пам’яті та сховища, а його акумулятор із функцією швидкої зарядки забезпечує тривалий час автономної роботи до 10 годин.



У конструкції трансформера «2 в 1» Acer Chromebook Plus Spin 714 вирізняються шарніри, що обертаються на 360 градусів, а це дає змогу по-різному використовувати пристрій: як традиційний ноутбук або як планшет для нотаток і малювання (є можливість додатково під’єднати активний стилус USI). 14-дюймовий сенсорний дисплей передає зображення із чіткістю WUXGA (1920x1200) і охоплює 100% колірного простору sRGB. Це означає, що функції на основі ШІ, як-от створення генеративних фонових шпалер і Magic Editor у Google Фото, допомагають користувачам незвично обробити свої фотографії, а перегляд їх на дисплеї з тонкими рамками залишить по собі незабутнє враження. На додачу до всього, від подряпин дисплей захищає протимікробне покриття Antimicrobial Corning Gorilla Glass, яке також запобігає появі плям і запахів, спричинених бактеріями.



Завдяки вебкамері QHD (1440p) і функціям покращення аудіо та відеозображення на основі ШІ для кращої чіткості, освітлення та звуку люди завжди будуть мати чудовий вигляд і чудово звучатимуть під час онлайн-навчань, робочих відеоконференцій або сімейних відеозустрічей. Вебкамера має технологію динамічного зниження рівня шуму, що дає змогу підтримати високоякісне зображення навіть в умовах слабкого освітлення, а також шторку для захисту конфіденційності, разом з тим додатковий зчитувач відбитків пальців забезпечує безпечний доступ до пристрою для користувачів. Подвійні мікрофони в поєднанні зі спрямованими вгору подвійними динаміками та DTS Audio забезпечують високоякісний звук без спотворень і гарантують високу якість конференц-зв’язку. Хромбук підтримує підключення за технологіями Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.1; для приєднання додаткових пристроїв наявний набір портів, зокрема HDMI 2.0, два порти USB Type-C з технологією Thunderbolt 4 та порт USB Type-A.



Новий Acer Chromebook Plus 516 GE (CBG516-2H) відкриває ще більше можливостей для геймерів завдяки хмарному ігровому сервісу NVIDIA GeForce NOW, а також новітнім технологіям і дизайну, оптимізованому для ігрового процесу. Користувачі Acer Chromebook Plus 516 GE можуть насолоджуватися найновішими іграми категорії AAA разом із мільйонами інших гравців – і все це без будь-яких завантажень. Про це дбає платформа NVIDIA GeForce NOW із підпискою Ultimate, що дає змогу запускати ігри з хмарних серверів GeForce RTX 4080 наступного покоління й насолоджуватися роздільною здатністю до 1600p і частотою 120 кадрів у секунду. Високопродуктивні процесори Intel Core i7 13-го покоління та дисплей із високою роздільною здатністю забезпечують швидку потокову передачу даних на частоті 120 Гц, що дає змогу максимально плавно відтворювати зображення з найпросунутішою графікою.



IPS-дисплей хромбука з високою роздільною здатністю WQXGA (2560x1600) і частотою оновлення 120 Гц перетворює ігровий процес на унікальний досвід, уможливлюючи реалістичне й плавне відтворення ігор із високою частотою кадрів у секунду. Крім того, охоплення 100% колірного простору sRGB дає змогу насолодитися яскравою і чіткою картинкою. На додачу до реалістичного зображення користувачів приємно вразить і насичений звук – усе завдяки застосуванню високоякісної аудіосистеми DTS із двома динаміками, спрямованими догори, і двома динаміками, спрямованими донизу. У ці динаміки встановлено сабвуфери, які проєктують звук у протилежних напрямках і допомагають зменшити кількість небажаних вібрацій.



Ноутбук Acer Chromebook Plus 516 GE оснащено портом RJ-45 2.5G Gigabit Ethernet, що забезпечує швидке та надійне з’єднання для безперебійного хмарного геймінгу. Якщо ж під'єднатися до хмарної гри знадобиться десь у дорозі, власники хромбука зможуть покластися на швидке й безпечне з’єднання за стандартом Wi-Fi 6E. На додачу до всього вищезазначеного, Chromebook Plus 516 GE може похизуватися ігровою клавіатурою з яскравою 4-зонною підсвіткою з попередньо налаштованими колірними режимами та технологією Anti-ghosting, яка реєструє швидкі й точні натискання клавіш і їх комбінацій.



Фанати хмарних ігор оцінять набір преміальних функцій Chromebook Plus 516 GE, спрямованих на підвищення продуктивності під час роботи й навчання. Оптимізацію цих процесів уможливлює використання новітнього генеративного ШІ та функцій для спільної роботи в ChromeOS і програмах Adobe. Повністю заглибитися в ігровий всесвіт і насолодитися всіма його особливостями допомагає нова ігрова панель, за допомогою якої можна налаштувати ігровий процес залежно від власних вподобань і ділитися своїм прогресом з іншими геймерами. Хромбук також має вебкамеру 1080p, оснащену інтегрованими ШІ-інструментами для відеовикликів, які вдосконалюють чіткість зображення, рівень освітлення та якість звуку в будь-якій програмі для відеоконференцій. Крім того, Chromebook Plus 516 GE вирізняється SSD-накопичувачем PCIe NVMe місткістю до 2 ТБ, швидким модулем пам’яті LPDDR4X обсягом до 16 ГБ і можливістю автономної роботи протягом 10 годин.



Новий Acer Chromebook Plus Spin 714 також доступний у варіантах, що пропонують можливості керування для підприємств і освітніх установ завдяки використанню програм Chrome Enterprise Upgrade та Chrome Education Upgrade. З ноутбуком Acer Chromebook Plus Enterprise Spin 714 (CPE794-1N) фахівці ІТ-відділів можуть використовувати спрощену реєстрацію пристроїв, інтеграцію інфраструктури, розширені параметри безпеки й вбудований захист від вірусів, щоб забезпечувати захист даних і програм. Завдяки Chrome Education Upgrade школи можуть вільніше керувати своїм середовищем ChromeOS, щоб якнайповніше задовольнити індивідуальні потреби школи, кожного учня та вчителя. А можливості керування дають ІТ-адміністратору доступ до цілодобової віддаленої ІТ-підтримки та допомоги з усунення несправностей ChromeOS.



Acer Chromebook Plus Spin 714 (CP714-1H) надійде в продаж у країнах Європи, Близького Сходу й Африки – у травні за ціною від 979 євро (точна дата постачання в Україну буде анонсована згодом).



Acer Chromebook Plus 516 GE надійде в продаж у країнах Північної Америки в травні за ціною від $699,99.

