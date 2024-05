Logitech розширює лінійку продуктів для Mac

31 мая 2024 г., 13:35

0

Tweet

Компанія Logitech оголосила про нову лінійку продуктів Logi for Mac, спрямовану на покращення досвіду для користувачів Mac. До лінійки увійшла новітня серія MX для Mac: MX Keys S, MX Keys S Combo, MX Keys Mini у кольорі Space Gray, а також миша MX Anywhere 3S для Mac. Зазначено, ці моделі розроблені для підвищення продуктивності та комфорту на робочому місці. Вони задовольняють різноманітні потреби користувачів macOS та iPadOS завдяки спеціальним розкладкам і кольорам клавіатур, які доповнюють екосистему Apple.



«Logitech прагне надавати інноваційні, орієнтовані на користувача рішення, які легко інтегруються в екосистему Apple. А також розроблені з урахуванням принципів сталого розвитку, – говорить Дельфін Донне, віцепрезидент і генеральний директор відділу рішень для персонального робочого простору в Logitech, – «Наша лінійка продуктів для Mac розроблена з акцентом на оптимізацію робочого процесу, продуктивності та комфорту. Вона дає можливість користувачам Apple розкрити свій творчий потенціал і насолоджуватися комфортною роботою протягом усього дня, не жертвуючи при цьому функціональністю та зовнішнім виглядом пристроїв Mac».



Широкий асортимент продукції MX, а також нові продукти MX доступні в кольорах, що відповідають дизайну комп'ютерів Mac. Вони задовольняють різноманітні потреби користувачів та інтегровані в єдину екосистему за допомогою зручного додатку для налаштування та керування Logi Options+.



• MX Keys S для Mac: Клавіатура для максимальної продуктивності зі зручним і точним набором тексту та оновленою спеціальною розкладкою для Mac з покращеним підсвічуванням. А також функцією Smart Actions у додатку Logi Options+, що заощаджує час та оптимізує робочі процеси.



• MX Keys S Combo для Mac: Перший комплект MX для Mac, що включає клавіатуру MX Keys S, мишу MX Master 3S і підставку для руки MX Palm Rest.



• MX Anywhere 3S для Mac: Ця компактна миша забезпечує надшвидку прокрутку тепер з тихими клацаннями, і швидке та точне відстеження з роздільною здатністю 8K на будь-якій поверхні.



• MX Keys Mini для Mac: Просунута мінімалістична клавіатура, оптимізована для Mac тепер доступна у сірому кольорі Space Gray. Вона інтегрується у робочий процес, забезпечуючи швидкий і точний набір тексту, розумне підсвічування та налаштування програмного забезпечення, завдяки чому кожна клавіша, команда та комбінація клавіш буде під рукою.



Logitech прагне розробляти кожне нове покоління продуктів з меншим вуглецевим слідом за попереднє. Тепер люди можуть покращити екосистему Apple за допомогою пристроїв Logitech, розроблених відповідно до принципів сталого дизайну (DfS). А саме використання альтернативних матеріалів, таких як перероблений пластик Next Life, замість первинного пластику. Це підвищить циклічність виробництва та зменшить вуглецевий слід продукту. Пластикові деталі нових продуктів у лінійці Logi для Mac на 78% складаються з переробленого пластику. З новими продуктами серія MX повністю перейшла на використання переробленого PCR-пластику після споживання, що відповідає цілям компанії в галузі сталого розвитку. Крім того, Logitech зменшила вуглецевий слід клавіатури MX Keys S для Mac на 11% порівняно з попередньою версією, що дозволило уникнути викидів вуглецю в атмосферу на 100000 одиниць.





Пристрої для Mac MX Keys S (4999 грн), MX Keys S Combo (8999 грн), MX Anywhere 3S (3999 грн), MX Keys Mini (4799 грн) будуть доступні в Україні в червні 2024 року на сайті www.logitech.com.ua та в інших магазинах.



Додаток Logi Options+ можна завантажити безкоштовно на сайті logi.com/optionsplus.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365