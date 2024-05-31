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Logitech розширює лінійку продуктів для Mac

31 мая 2024 г., 13:35
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Logitech розширює лінійку продуктів для Mac

Компанія Logitech оголосила про нову лінійку продуктів Logi for Mac, спрямовану на покращення досвіду для користувачів Mac. До лінійки увійшла новітня серія MX для Mac: MX Keys S, MX Keys S Combo, MX Keys Mini у кольорі Space Gray, а також миша MX Anywhere 3S для Mac. Зазначено, ці моделі розроблені для підвищення продуктивності та комфорту на робочому місці. Вони задовольняють різноманітні потреби користувачів macOS та iPadOS завдяки спеціальним розкладкам і кольорам клавіатур, які доповнюють екосистему Apple.

«Logitech прагне надавати інноваційні, орієнтовані на користувача рішення, які легко інтегруються в екосистему Apple. А також розроблені з урахуванням принципів сталого розвитку, – говорить Дельфін Донне, віцепрезидент і генеральний директор відділу рішень для персонального робочого простору в Logitech, – «Наша лінійка продуктів для Mac розроблена з акцентом на оптимізацію робочого процесу, продуктивності та комфорту. Вона дає можливість користувачам Apple розкрити свій творчий потенціал і насолоджуватися комфортною роботою протягом усього дня, не жертвуючи при цьому функціональністю та зовнішнім виглядом пристроїв Mac».

Широкий асортимент продукції MX, а також нові продукти MX доступні в кольорах, що відповідають дизайну комп'ютерів Mac. Вони задовольняють різноманітні потреби користувачів та інтегровані в єдину екосистему за допомогою зручного додатку для налаштування та керування Logi Options+.

    • MX Keys S для Mac: Клавіатура для максимальної продуктивності зі зручним і точним набором тексту та оновленою спеціальною розкладкою для Mac з покращеним підсвічуванням. А також функцією Smart Actions у додатку Logi Options+, що заощаджує час та оптимізує робочі процеси.
 
    • MX Keys S Combo для Mac: Перший комплект MX для Mac, що включає клавіатуру MX Keys S, мишу MX Master 3S і підставку для руки MX Palm Rest.

    • MX Anywhere 3S для Mac: Ця компактна миша забезпечує надшвидку прокрутку тепер з тихими клацаннями, і швидке та точне відстеження з роздільною здатністю 8K на будь-якій поверхні.  

    • MX Keys Mini для Mac: Просунута мінімалістична клавіатура, оптимізована для Mac тепер доступна у сірому кольорі Space Gray. Вона інтегрується у робочий процес, забезпечуючи швидкий і точний набір тексту, розумне підсвічування та налаштування програмного забезпечення, завдяки чому кожна клавіша, команда та комбінація клавіш буде під рукою.  
 
Logitech прагне розробляти кожне нове покоління продуктів з меншим вуглецевим слідом за попереднє. Тепер люди можуть покращити екосистему Apple за допомогою пристроїв Logitech, розроблених відповідно до принципів сталого дизайну (DfS). А саме використання альтернативних матеріалів, таких як перероблений пластик Next Life, замість первинного пластику. Це підвищить циклічність виробництва та зменшить вуглецевий слід продукту. Пластикові деталі нових продуктів у лінійці Logi для Mac на 78% складаються з переробленого пластику. З новими продуктами серія MX повністю перейшла на використання переробленого PCR-пластику після споживання, що відповідає цілям компанії в галузі сталого розвитку. Крім того, Logitech зменшила вуглецевий слід клавіатури MX Keys S для Mac на 11% порівняно з попередньою версією, що дозволило уникнути викидів вуглецю в атмосферу на 100000 одиниць.


Пристрої для Mac MX Keys S (4999 грн), MX Keys S Combo (8999 грн), MX Anywhere 3S (3999 грн), MX Keys Mini (4799 грн) будуть доступні в Україні в червні 2024 року на сайті www.logitech.com.ua та в інших магазинах.

Додаток Logi Options+ можна завантажити безкоштовно на сайті logi.com/optionsplus.

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