AMD, Cisco та HUMAIN створюють спільне підприємство для розбудови інфраструктури AI до 1 ГВт

20 ноября 2025 г., 17:35

0

Tweet

Компанії AMD, Cisco та HUMAIN оголосили про плани щодо створення спільного підприємства, спрямованого на підтримку розвитку позиції Саудівської Аравії як провідного постачальника першокласних рішень AI для регіональних та глобальних клієнтів.



AMD, Cisco та HUMAIN виступатимуть засновниками-інвесторами спільного підприємства, яке, як очікується, розпочне роботу у 2026 році. Планується об'єднати сучасні центри обробки даних HUMAIN з технологіями AMD та Cisco, забезпечуючи сучасну потужність дата-центрів з ефективним енергоспоживанням та нижчими капітальними витратами.



AMD та Cisco виступатимуть ексклюзивними технологічними партнерами спільного підприємства, надаючи свій портфель продуктів та послуг для його розвитку, з розбудовою до 1 ГВт інфраструктури AI до 2030 року.



Компанії також оголосили про першу фазу проєкту: створення інфраструктури AI на 100 МВт, яка включатиме сучасну потужність центрів обробки даних HUMAIN, GPU AMD Instinct MI450 Series та провідну критичну інфраструктуру Cisco.





Це оголошення розвиває партнерство, розпочате раніше цього року, з метою прискорення трансформації та надання економічно ефективної інфраструктури для підтримки використання AI клієнтами.



Д-р Ліза Су (Lisa Su), голова та генеральний директор AMD, зазначила: "Створення високопродуктивної глобальної AI-інфраструктури у масштабі вимагає міцного партнерства. Разом з HUMAIN та Cisco ми поєднуємо провідні обчислювальні та мережеві технології для розширення потужності та глобальної конкурентоспроможності екосистеми AI Королівства. У рамках цієї поглибленої співпраці ми також створюємо Центр передового досвіду AMD в Саудівській Аравії для подальшого прискорення локальної інтеграції та інновацій".



Чак Роббінс (Chuck Robbins), голова та генеральний директор Cisco, сказав: "Наше розширене партнерство з HUMAIN, разом з AMD, ознаменує ключовий момент у прискоренні розвитку інфраструктури AI Саудівської Аравії. Надаючи безпечну, масштабовану, критичну інфраструктуру для розбудови HUMAIN потужністю до 1 ГВт, Cisco допоможе Королівству втілити своє бачення цифрової, керованої AI економіки в реальність".



Тарек Амін (Tareq Amin), генеральний директор HUMAIN, підкреслив: "Наше партнерство з AMD та Cisco приносить технології та досвід світового рівня в нашу місію. Разом ми просуваємо кордони обчислень AI, запускаючи в Королівстві Саудівська Аравія до 1 ГВт високопродуктивної, економічно ефективної інфраструктури".



Останній Індекс готовності до AI Cisco показує, що хоча 91% саудівських організацій планують розгорнути AI-агентів, лише 29% наразі мають GPU-потужності, що підкреслює нагальну потребу в передовій інфраструктурі центрів обробки даних.



Ця співпраця не лише забезпечить обчислювальну потужність, необхідну для AI у масштабі, але й зміцнить основи цифрової економіки Саудівської Аравії, підтримуючи цілі локалізації інновацій, талантів та технологій.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0

Tweet