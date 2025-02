Ноутбуки Predator Helios Neo AI отримали процесори та графіку наступного покоління

11 февраля 2025 г., 16:35

0

Tweet

Компанія Acer оголосила про поповнення лінійки ігрових ноутбуків Predator Helios Neo новими моделями Predator Helios Neo 16 AI та Predator Helios Neo 18 AI. Ці пристрої оснащено процесорами до версії Intel Core Ultra 9 275HX та відеокартами для ноутбуків до версії NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti.



Відеокарти для ноутбуків NVIDIA GeForce серії RTX 50 на основі архітектури NVIDIA Blackwell оснащені величезними обчислювальними потужностями для штучного інтелекту. А завдяки NVIDIA DLSS 4 стає можливою генерація зображень з безпрецедентною швидкістю. Окрім того, користувачі отримують доступ до мікросервісів NVIDIA NIM – найсучасніших моделей AI, завдяки яким любителі та розробники можуть створювати помічників, агентів і робочі процеси зі штучним інтелектом із максимальною продуктивністю для систем, які підтримують NIM.



Пристрої Predator Helios Neo AI вирізняються не лише потужною обчислювальною конфігурацією, а й можливостями відображення контенту. 16-дюймова модель може комплектуватися OLED-панеллю, а 18-дюймова версія має дисплей Mini LED. Обидва пристрої оснащено вентиляторами AeroBlade 3D 5-го покоління, що гарантують безперебійну та продуктивну роботу, а також досконале охолодження під час виконання різноманітних завдань будь-якої складності.



Ігрові ноутбуки Predator із Windows 11 одразу постачаються з тримісячною підпискою PC Game Pass для любителів ігор на ПК, яка надає доступ до таких ігор, як Call of Duty: Black Ops 6, Indiana Jones and the Great Circle, Ara: History Untold та ігор від EA Play.



У лінійці Predator Helios Neo AI від Acer основна увага приділяється доступності цінової політики з акцентом на окремих ключових компонентах. Helios Neo 16 AI (PHN16-73) підходить для геймерів і фахівців, які працюють у дорозі, тоді як Helios Neo 18 AI (PHN18-72) є альтернативою настільному комп’ютеру. Обидва ноутбуки вирізняються стриманим мінімалістичним дизайном із RGB-логотипом на кришці та динамічними 4-зонними RGB-клавіатурами.



Ноутбуки Predator Helios Neo оснащено процесорами до версії Intel Core Ultra 9 275HX, які забезпечують комфортне проходження ігор із моментальним часом відгуку. Користувачі зможуть точно налаштувати гру та продуктивність системи з меншими затримками й автоматичним покращенням графіки у класичних іграх завдяки постійним оновленням програми Intel Application Optimization. Крім того, ці ноутбуки оснащено відеокартами для ноутбуків до NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti із набором нейротехнологій рендерингу NVIDIA DLSS 4, у якому використовується AI для збільшення значення FPS, зменшення затримки та покращення якості зображення. Крім того, відеокарти для ноутбуків NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti збільшили потужність пристроїв завдяки трасуванню променів і досягненню кінематографічної якості візуальних елементів зі швидкістю. Це стало можливим за використання ядер RT 4-го покоління та нейротехнологій рендерингу з можливістю додаткового прискорення за допомогою тензорних ядер 5-го покоління.



Обидві моделі підтримують до 64 ГБ пам’яті та 2 ТБ дискового простору, а також оснащені технологіями Intel Killer Ethernet E3100G та Wi-Fi 6E, що забезпечують швидкість і надійність ігрових сеансів та інтернет-підключень.



На додачу до вдосконалених характеристик процесора та відеокарти ігрові ноутбуки оснащено дисплеями преміумкласу: Helios Neo 16 AI – OLED-дисплеєм WQXGA (2560x1600), який має частоту оновлення 240 Гц та час відгуку 1 мс. А модель Helios Neo 18 AI вирізняється панеллю Mini LED WQXGA (2560x1600) із високою частотою оновлення 250 Гц і часом відгуку 3 мс. Обидві моделі також підтримують технологію NVIDIA G-SYNC, NVIDIA Advanced Optimus і перемикач MUX.



Пристрої не перегріваються завдяки технології AeroBlade 5-го покоління від Acer, рідкометалевій термопасті та тепловій трубці Vector Heat Pipe. Крім того, ці ноутбуки надають користувачам низку переваг: новітня утиліта PredatorSense 5.0, програма AI Experience Zone і засоби зв’язку з AI, зокрема потрійний мікрофон Acer PurifiedVoice 2.0 і технологія зниження рівня шуму за допомогою AI для фільтрації небажаних фонових звуків. На додачу до цього, вебкамера PurifiedView 2.0 із підтримкою AI від Acer забезпечує високу чіткість відео та бездоганне відтворення зображень.



Predator Helios Neo 16 AI (PHN16-73) надійде у продаж в Україні у червні, орієнтовна ціна від 79999 грн.



Predator Helios Neo 18 AI (PHN18-72) надійде у продаж в Україні у липні, орієнтовна ціна від 92999 грн.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS