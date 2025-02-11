Компанія O-Digital підтримала BEST CIO 2024!

11 февраля 2025 г., 17:14

0

Tweet

Компанія O-Digital увійшла до числа партнерів конкурсу для ІТ-директорів України BEST CIO 2024. «Наша компанія допомагає українському бізнесу стати більш потужним та ефективним за рахунок реінжинірингу бізнес-процесів, впровадженню нових цифрових сервісів і загальної діджитал-трансформації. Ми фокусуємось саме на передових ІТ-управлінцях і для нас важливо мати пряму комунікацію з ними, тому ми вирішили підтримати проект BEST CIO 2024», заявив Олександр Ляшенко, засновник та CEO компанії O-Digital.

«Ми знайомі з Олександром Ляшенком вже майже 20 років. Він приймав участь у нашому першому заході BEST CIO, ще у 2008 році, та вийшов тоді у фінал проекту. Олександр має унікальний досвід по обидві сторони барикад ринку - як ІТ-директор, що працював у великих корпораціях, та як керуючий компанії, яка імплементує рішення з цифровізації українських підприємств. Я впевнений, що його участь у журі та багаторічна експертиза підсилять наш проект - вдячний за підтримку компанії O-Digital», зазначив Михайло Лаптєв, головний редактор видання «Комп’ютерний Огляд» і голова журі BEST CIO.

У конкурсі BEST CIO 2024 можуть взяти участь усі ІТ-директори українських компаній - необхідно лише зареєструватися та заповнити анкети. На основі анкетування будуть сформовані списки учасників конкурсу, з яких журі, що складається з ринкових експертів та ІТ-директорів (переможців минулих років), обере трійки фіналістів проекту. Нагадаємо, партнерами BEST CIO 2024 вже виступають компанії Check Point, Lenovo, De Novo, IT-Solutions та UCloud.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS