Visa офіційно запускає в Україні технологію Tap to Add Card

11 февраля 2025 г., 15:35

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Компанія Visa, світовий постачальник рішень для цифрових платежів, інформує про запуск в Україні технології Tap to Add Card, яка дозволяє швидко та безпечно додавати безконтактні картки Visa до цифрових гаманців, просто торкнувшись ними свого мобільного пристрою.

Tap to Add Card усуває необхідність у громіздкому процесі ручного введення номера картки, що спричиняє помилки та створює вразливості, якими користуються шахраї, прагнучи отримати доступ до конфіденційних даних рахунку. Після доторку генерується унікальний одноразовий код, підтверджений сервісом Visa Chip Authenticate, і дані картки безпечно передаються до гаманця, пропонуючи значно швидшу та безпечнішу альтернативу традиційним методам.

Нова технологія допоможе емітентам зменшити ризики шахрайства з наданням токенів та пов’язані з цим витрати, спростити процес додавання карток до гаманця, що призведе до зменшення кількості запитів у службу підтримки клієнтів, а також покращити показники схвалення транзакцій.

Функція Tap to Add Card швидко набула популярності в усьому світі після того, як Visa представила її у вересні минулого року серед інших послуг, спрямованих на покращення досвіду цифрових платежів. Відтоді в Україні її вже впровадили ПриватБанк, Універсал Банк та Міжнародний інвестиційний банк (МІБ) і загалом було згенеровано понад 49 тис. токенів Tap to Add Card.

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