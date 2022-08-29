Ноутбук ThinkBook 16p G2 поповнив бізнес лінійку Lenovo

29 августа 2022 г., 13:25

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Компанія Lenovo представила на українському ринку ноутбук бізнес лінійки — ThinkBook 16p G2, який оснащений 8-ядерним процесором AMD Ryzen 9 5900HX з тактовою частотою 3,3–4,6 Гц, а також оперативною пам'яттю DDR4 об’ємом до 32 ГБ. Таке наповнення не тільки дозволить працювати з потужними графічними програмами, а й виконувати декілька проєктів одночасно. Дискретна відеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 дозволить створювати 3D проєкції та рендирити зображення без перешкод. Пристрій має SSD накопичувач об’ємом до 1 ТБ.



Модель ThinkBook 16p G2 оснащена дисплеєм з діагоналлю 16 дюймів з роздільною здатністю WQXGA (2560×1600). Розробники створили більший екран, не змінивши при цьому розмір та вагу пристрою. Завдяки співвідношенню сторін 16:10 площа корисного робочого простору на екрані збільшується на 11,45%, а висока щільність пікселів (188 ppi) забезпечує виняткову деталізацію та максимальну якість зображення. Внаслідок тонких рамок співвідношення площі дисплея й екрану досягає 93%, а технологія Low Blue Light захищає очі від шкідливого випромінювання синього світла, зменшуючи навантаження на них.



IPS-матриця має яскравість до 400 ніт та 100% охоплення колірного простору sRGB, що дозволяє підібрати необхідний колір та відтворити максимально точне зображення. Інтегрована технологія Dolby Vision забезпечить яскраві враження від перегляду контенту.



Захист інформації користувача забезпечить сканер відбитка пальця, який вбудований у кнопку живлення. Також пристрій має криптографічний код TPM 2.0 та шторку ThinkShutter.



Для онлайн дзвінків на ThinkBook 16p G2 передбачена наявність двонапрямних мікрофонів та двох динаміків від Harman по 2 Вт.



Ноутбук працює на базі OC Windows 10 Pro.



ThinkBook 16p G2 від Lenovo вирізняється мінімалістичним дизайном. Класичність пристрою підкреслює корпус, виготовлений з анодованого алюмінію, що пройшов піскоструменеву обробку. Така технологія дозволяє ThinkBook 16p G2 виглядати ”ніби лише з коробки” навіть через тривалий час використання. Ноутбук доступний у класичному сірому кольорі (Mineral Grey).



Інженери компанії Lenovo передбачили на клавіатурі підсвічування, щоб спростити роботу з текстами та зберегти час користувача на виправлення непотрібних помилок.



Ноутбук ThinkBook 16p G2 вже доступний на українському ринку.

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