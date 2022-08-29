З лютого кількість користувачів «Дії» зросла на 4 млн та сягнула 18 млн.

29 августа 2022 г., 12:35

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Аудиторія «Дії», мобільного застосунку для доступу до цифрових державних послуг, за пів року повномасштабної війни зросла на 4 млн та сягнула 18 млн. Як повідомив Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації, роботи по його розвитку тривають, та найближчим часом в застосунку чи на порталі «Дії» має з’явитися ще десяток нових сервісів та послуг, які найближчим часом з'являться в застосунку чи на порталі.

Серед них електронне пенсійне посвідчення. Наразі це один з найпопулярніших документів – ним користуються понад 12 млн українців, що отримують з його допомогою виплати та пільги, наприклад в аптеці чи у громадському транспорті. Зараз проходять тестування два види електронних пенсійних – за віком та спеціальне, яке оформляють через інвалідність, втрату годувальника тощо.

Також в бета-тесті знаходиться один із найважливіших документів для іноземців, що живуть в Україні – посвідка на тимчасове або постійне проживання. Завдяки цьому вони зможуть підтверджувати свою особу цифровим документом, наприклад, при обслуговуванні в банку.

Також команда «Мінцифри» активно працює над міжнародною інтеграцією «Дії». Одним з її етапів стануть документи англійською мовою – закордонний паспорт, техпаспорт та водійське посвідчення. Завдяки цьому українці, понад 5,5 млн з яких вимушено перебувають за кордоном, зможуть користуватися цифровими документами за межами України.

Також ведуться роботи з відновлення послуги шеринг авто в «Дії». На початку повномасштабної війни з міркувань безпеки реєстри з необхідними документами не працювали. Тепер вони відновили роботу, тож і послуга невдовзі повернеться.

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