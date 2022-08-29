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NetApp наростила квартальний продаж на 9% до 1,59 млрд дол.

29 августа 2022 г., 14:45

Компанія NetApp презентувала фінансові результати за перший квартал 2023 фінансового року, який завершився 29 липня.

Виторг компанії піднявся на 9% до 1,59 млрд дол. у річному вимірі. Прогнозувалося в інтервалі 1,475 -1,625 млрд дол.

Прибуток теж виріс - на 5,9% до 214 млн дол.

Згідно з презентованими даними, зріс попит на хмарні послуги. Так регулярний виторг за квартал від сегменту публічних хмар зріс на 73% порівняно з минулим роком до 584 млн дол. Однак виторг сегмента гібридних хмар зріс не значно — з торічних 1,38 млрд дол. до 1,46 млрд дол.

Продажі у напрямку Products зросли на 7% до 786 млн. Підтримка та супровід приніс NetApp у минулому кварталі 598 млн дол., рік тому було 578 млн дол.

На продажі All-flash масивів за квартал прийшлось 750 млн дол.

Як зазначив фінансовий директор NetApp Майк Беррі (Michael Berry), вони спостерігають ранні ознаки покращення становища з поставками компонентів.

У наступному кварталі компанія розраховує на отримання виручки в інтервалі 1,595-1,745 млрд дол.

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