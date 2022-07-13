Nikon не зупиняє виробництво дзеркальних цифрових камер

13 июля 2022 г., 12:55

Компанія Nikon зробила офіційну заяву стосовно можливого згортання виробництва та продажу цифрових дзеркальних камер.



Учора зʼявилась інформація від Nikkei Asia, що японський виробник збирається зупинити випуск фотопристроїв для професіоналів, зосередившись на розробці та виробництві бездзеркальних цифрових апаратів.



Однак згодом Nikon опублікувала спростування цієї інформації.



“У засобах масової інформації з'явилася стаття про припинення Nikon розробки SLR. Ця стаття в ЗМІ є лише припущеннями, і компанія не робила жодних заяв з цього приводу. Nikon продовжує виробництво, продаж і обслуговування цифрових SLR. Nikon цінує вашу постійну підтримку”, йдеться у заяві виробника.

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