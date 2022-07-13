Gartner: у ІІ кв. глобальний ринок ПК зазнав найрізкішого падіння за дев’ять років

13 июля 2022 г., 14:05

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Згідно з попередніми даними компанії Gartner, у другому кварталі 2022 року світові поставки ПК склали 72 мільйони одиниць, що на 12,6% менше, ніж у другому кварталі минулого року. Це найрізкіше падіння світового ринку ПК за останні дев’ять років. через геополітичні, економічні виклики та сбої у виробничих ланцюжків, що впливають на всі регіональні ринки.



«Падіння, яке ми спостерігали в І кв. 2022 року, прискорилося в другому кварталі через триваючу геополітичну нестабільність, спричинену російським вторгненням в Україну, інфляційним тиском на витрати та різким падінням попиту на Chromebook», - коментує Мікако Кітагава (Mikako Kitagawa), директор з досліджень Gartner. - «Збої в ланцюзі постачань також тривали, але основною причиною затримок поставок ПК стала не нестача компонентів, а логістика. Корпоративні покупці продовжували стикатися з довшими термінами доставки ПК, ніж зазвичай, але час виконання робіт почав покращуватися до кінця другого кварталу, частково через те, що ключові міста Китаю знову відкрилися.



Щоб зберегти прибуток, оскільки інфляція збільшує витрати, індустрії ПК доводиться підвищувати середні ціни продажу (ASP), попри зниження попиту. Зменшення кількості Chromebook, які, як правило, мають низьку ціну, і перехід до продуктів преміум-класу також допомогли збільшити середній ASP. Однак збільшення запасів, особливо в споживчому каналі, може спричинити зниження, оскільки постачальники намагатимуться звільнити склади».



Трійка провідних постачальників на світовому ринку ПК продемонструвала сумарне зниження постачання пристроїв у другому кварталі 2022 року, але їх рейтинг залишився незмінним. Падіння HP на 27,5% і зниження Dell на 5,2% дозволило Dell переміститися на ринкову частку в межах 0,3 відсоткових пунктів від HP. Apple була єдиним постачальником, який відчув зростання у другому кварталі 2022 року завдяки популярності пристроїв на M1.



Всесвітні поставки ПК Lenovo скоротилися у порівнянні з минулим роком, це такий третій квартал поспіль для компанії. Проте частка компанії зросла на 2% на світовому ринку, частково тому, що покращила свій ланцюжок поставок у регіоні EMEA. HP зазнала падіння на 27,5% у другому кварталі, насамперед через різке скорочення поставок Chromebook.



Продажі Dell скоротилися в порівнянні з аналогічним періодом минулого року вперше з третього кварталу 2020 року. Поставки знизилися в усіх ключових регіонах, крім Латинської Америки, де Dell зареєструвала зростання на 6,5%. Незважаючи на загальне скорочення поставок, частка ринку Dell зросла на 1% порівняно з минулим роком.



Найбільше на регіональному рівне у другому кварталі постраждав ринок ПК у регіоні EMEA: тут скорочення на 18% до 17,8 мільйонів одиниць. «Це серйозна невдача в загальному обсязі після двох років дуже сильного зростання, стимульованого COVID-19, і відновлення інтересу до ПК серед споживачів і освітньому сегменту», підкреслила Кітагава. - «Припинення або повна відмова від діяльності в Росії через війну в Україні мало ще більший вплив на ринок ПК, оскільки поставки російських ПК для провідних постачальників ПК раніше становили 5-10% від загального обсягу ПК у регіоні EMEA».



У регіоні EMEA також спостерігалося зниження поставок ноутбуків на 20%, а поставки Chromebook скоротилися більш ніж на 50% у порівнянні з минулим роком. Це результат загального слабкого попиту з боку споживачів у багатьох країнах EMEA, які борються зі зростанням цін на різні продуктів, особливо на паливо та енергію. Дуже високий рівень інфляції негативно вплине на купівельну спроможність споживачів у другій половині 2022 р. та, можливо, у першій половині наступного року.



Ринок ПК у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (за винятком Японії) впав на 5,2% у другому кварталі через падіння продажів у Китаї на 16%. Політика Піднебесної щодо запобігання COVID-19 різко вплинула на економіку через карантин у Шанхаї, який зупинив перевізників і логістику, а також будь-які онлайн-замовлення та доставку в Шанхаї протягом цього часу.



Ринок ПК у Японії впав на 10,8%. На падіння частково вплинуло різке знецінення японської єни. Ціни на ПК неухильно зростали внаслідок слабкої вартості валюти. Інші фактори впливу включали зростання вартості палива та тимчасовий вплив карантину в Китаї, що призвело до скорочення витрат на ІТ загалом.

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