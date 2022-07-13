Цього року очікують зниження глобальних продажів смартфонів на 6%

13 июля 2022 г., 12:05

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Більше нових даних про перспективи індустрії смартфонів свідчать про те, що продажі пристроїв сповільняться цього та наступного року, оскільки сектор трохи охолоне після великого зростання у 2021 році, спричиненого пандемією.

Аналітики компанії Cowen заявили, що очікують цього року зниження глобальних продажів мобільних телефонів на 6% у порівнянні з роком тому до 1,36 млрд, а у 2023 році – показники впадуть на 2% до 1,33 млрд одиниць.

Команда аналітиків Cowen заявила, що «цільові показники виробництва» у великих китайських виробників смартфонів, а також у Samsung «продовжують переглядати у негативному сенсі».

Серед причин такої ситуації, аналітики Cowen називають, слабкість на ринку смартфонів вищого класу.

Фахівець Cowen Кріш Шанкар (Krish Shankar) наголосив, що для Apple, за його оцінками, компанія поставила 43 млн iPhone протягом II кв., який закінчився в червні, і що компанія відправить 48 млн iPhone у кварталі, який закінчується у вересні. Однак, з огляду на ймовірність того, що «витрати високоспроможних покупців на власний розсуд можуть почати знижуватися» до грудня. З оцінками Шанкара, постачання телефонів Apple у 2023 році знизяться на 3% як порівняти з теперішнім роком.

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