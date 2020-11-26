NetIQ Risk Services 2.0 использует машинное обучение для непрерывной авторизации

26 ноября 2020 г., 15:21

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Компания «Elcore Украина», официальный дистрибьютор Micro Focus, сообщила о том, вендор анонсировал релиз 2.0 комплексного решения для аутентификации и безопасного доступа, NetIQ Risk Service.

Как отмечается, это обновление, уже предлагаемое заказчикам во всём мире, значительно улучшает адаптивное управление доступом: непрерывный анализ поведения, позволяет установить, когда защищённым ресурсам требуется более высокий уровень безопасности.



Используя неконтролируемое машинное обучение для определения поведенческих норм, NetIQ Risk Service предупреждает о значимых отклонениях от базовых показателей, при которых следует применить более строгие методы аутентификации, ограничение или завершение сессии либо комбинацию этих мер.



«Действительно, организации теперь могут использовать распознавание текущего поведения как фактор для оценки риска или принятия решения об аутентификации или авторизации, – отметил Ник Николс (Nick Nikols), вице-президент по стратегии Micro Focus. –Итеграция Risk Service с поведенческой аналитикой не требует обучения персонала и может быть мгновенно подключена к существующей защитной инфраструктуре, сводя к минимуму утечку ресурсов и повышая, в конечном итоге, устойчивость корпоративной кибербезопасности».



Главные усовершенствования и возможности Micro Focus NetIQ Risk Service:

• Готовая к использованию интеграция с облачной технологией машинного обучения Micro Focus Interset

• Специализированные поведенческие модели доступа, в которых для автоматического профилирования и измерения рисков применяется более 450 встроенных алгоритмов неконтролируемого машинного обучения.

• Компоновка в контейнерах Docker, обеспечивающая переносимость платформы, а также её управляемость в помощью Kubernetes.

• Спроектирован в качестве дополнения к широко распространённым политикам предопределённого реагирования на риски.



По мере того, как цифровая трансформация продолжает стимулировать стратегические изменения бизнеса, Micro Focus NetIQ Risk Service позволяет организациям осмысленно адаптироваться к текущим и будущим угрозам и является одним из многих способов, с помощью которых Micro Focus помогает клиентам вести, защищать и преобразовывать свой бизнес.

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