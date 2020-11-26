Магнитоионный коммутатор снизит энергозатраты на запись и хранение информации

26 ноября 2020 г., 14:15

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Изменение ориентации магнита (запись или перезапись данных) в современной электронике осуществляется с помощью электрического тока. Но в этом заключается проблема: когда вы пропускаете ток через материал, он нагревается. Создание все меньших и меньших устройств экспоненциально ухудшает этот эффект нагрева и приводит к огромным потерям энергии. Поэтому неудивительно, что государственные и частные лаборатории ведут поиск новых энергоэффективных материалов и технологий для решения этой проблемы.

Недавнее совместное исследование Автономного университета Барселоны (UAB), Джорджтаунского университета, Дрезденского Центра им. Гельмгольца (HZDR Dresden), Национального Центра микроэлектроники (CNM) в Мадриде и Барселоне, Университета Гренобля и Каталонского института нанотехнологий (ICN2), опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что, прикладывая определенную полярность напряжения, можно включать и выключать магнетизм в металлах, содержащих азот (то есть, создавать или уничтожать все магнитные свойства этого материала).

В этом проекте было показано, что изначально немагнитный нитрид кобальта после удаления из него электрическим напряжением ионов азота образует богатую кобальтом структуру, которая является магнитной. Этот магнитоионный процесс оказался обратимым и устойчиво воспроизводимым, что позволило авторам работы рекомендовать его в качестве перспективного механизма циклической записи и хранения данных.

Эксперименты также подтвердили, что размагничивание происходит быстрее и с меньшими энергозатратами, чем в системах, использующих другие немагнитные атомы, например, кислорода — это обещает дополнительную экономию энергии.

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