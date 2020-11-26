 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 47 (1242)

15.11 - 22.11

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Магнитоионный коммутатор снизит энергозатраты на запись и хранение информации

26 ноября 2020 г., 14:15
0 
 

Магнитоионный коммутатор снизит энергозатраты на запись и хранение информации

Изменение ориентации магнита (запись или перезапись данных) в современной электронике осуществляется с помощью электрического тока. Но в этом заключается проблема: когда вы пропускаете ток через материал, он нагревается. Создание все меньших и меньших устройств экспоненциально ухудшает этот эффект нагрева и приводит к огромным потерям энергии. Поэтому неудивительно, что государственные и частные лаборатории ведут поиск новых энергоэффективных материалов и технологий для решения этой проблемы.

Недавнее совместное исследование Автономного университета Барселоны (UAB), Джорджтаунского университета, Дрезденского Центра им. Гельмгольца (HZDR Dresden), Национального Центра микроэлектроники (CNM) в Мадриде и Барселоне, Университета Гренобля и Каталонского института нанотехнологий (ICN2), опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что, прикладывая определенную полярность напряжения, можно включать и выключать магнетизм в металлах, содержащих азот (то есть, создавать или уничтожать все магнитные свойства этого материала).

В этом проекте было показано, что изначально немагнитный нитрид кобальта после удаления из него электрическим напряжением ионов азота образует богатую кобальтом структуру, которая является магнитной. Этот магнитоионный процесс оказался обратимым и устойчиво воспроизводимым, что позволило авторам работы рекомендовать его в качестве перспективного механизма циклической записи и хранения данных.

Эксперименты также подтвердили, что размагничивание происходит быстрее и с меньшими энергозатратами, чем в системах, использующих другие немагнитные атомы, например, кислорода — это обещает дополнительную экономию энергии.

26 ноября — не пропустите Dell Technologies Forum EMEA!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  