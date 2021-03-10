Elcore Cloud получил статус Amazon Web Services Advanced Consulting Partner 

10 марта 2021 г., 15:45

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Компания Elcore Cloud сообщила о получении статуса Amazon Web Services Advanced Consulting Partner.



Elcore продемонстрировал значительные инвестиции в техническое компетенции и мастерство, которые были подтверждены созданием и реализацией программных решений на Amazon Web Services (AWS) и послужным список в предоставлении отличного обслуживания клиентов.



Благодаря получению статуса Advanced Consulting Partner в партнерской сети AWS, наши партнеры и клиенты получат квалифицированную техническую поддержку при построении и управлении инфраструктурой в облаке, проектировании, разработке архитектуры, создании инфраструктуры на платформе AWS и расчет в валюте страны заказчика со всем пакетом документов.



Более того, Elcore Cloud может профинансировать пилотные проекты и подобрать оптимальную конфигурация под задачу клиента абсолютно бесплатно, чтобы компания лично убедилась в преимуществах облака Amazon Web Services.



«Получение статуса Advanced на начало 2021 года было нами запланировано еще 2019 году, когда Elcore Cloud был просто зарегистрированным партнером без единого клиента. Правильно поставленная цель – основа бизнеса, и сейчас это доказывает 22 аккредитованных вендором консультанта, 9 сертифицированных Архитекторов AWS, и десятки клиентов и партнеров в 10 странах. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Получение данного статуса мы рассматриваем, как хорошую базу для продвижения к новому уровню нашего присутствия на рынке и предоставлению максимальной пользы клиентам» - сообщил Евгений Погребняк, директор Elcore UA”.



Уже в ближайшее время портфель Elcore Cloud значительно расширится благодаря компетенциям в миграции, разработке, построении гибридных сред, консалтинге, информационной безопасности и мультиклауд решениях с использованием технологий AWS.

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