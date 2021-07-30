Elcore UA приєднується до програми VMware Cloud Provider Aggregator Program 

30 июля 2021 г., 15:36

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Компанія Elcore UA, спеціалізований дистрибутор ІТ-рішень, оголошує про отримання статусу «Aggregator» шляхом підписання угоди з компанією VMware, Inc., найбільшим розробником програмного забезпечення для віртуалізації, а також рішень, що охоплюють модернізацію додатків, хмарні обчислення, інформаційну безпеку та цифрове робоче середовище.

На додаток до існуючого портфелю рішень у Elcore UA з'явилася можливість пропонувати продукти VMware за моделлю оренди і Managed services для екосистеми партнерів, що беруть участь в програмі VMware Partner Connect. Євген Погребняк, виконавчий директор Elcore UA, прокоментував:

"Доповнивши продуктову лінійку, наша компанія вийшла на ринок СНД з інноваційним продуктом для сервіс-провайдерів. Зокрема, для постачальників інфраструктури як послуги, хмарних послуг, хостингу, служб додатків і інтернет-послуг, а також для постачальників платформи як послуги. Завдяки партнерській програмі компанії VMware, сервіс-провайдери можуть надавати послуги гібридної хмари, які допоможуть їх клієнтам прозоро переносити робочі навантаження локального ЦОД в хмару постачальника послуг, використовуючи ті ж продукти і засоби VMware, які застосовувалися в локальному середовищі".

Штат Elcore UA включає в себе сертифікованих фахівців, завдяки чому компанія завжди пропонує замовникам широкий спектр послуг, забезпечуючи швидке розгортання рішень, кваліфіковане сервісне обслуговування, а також технічну підтримку.



Про компанію Elcore Group



Холдинг Elcore Group був створений в 2006 році в Республіці Білорусь. На сьогоднішній день у компанії успішно працюють офіси в Молдові, Грузії, Азербайджані, Казахстані, Узбекистані, Таджикистані, Вірменії, Україні. Дистрибутор пропонує клієнтам унікальну комбінацію якісних продуктів, ефективного гарантійного та післягарантійного обслуговування в поєднанні з кваліфікованої технічною підтримкою.. Завдяки співпраці з провідними світовими виробниками Elcore може запропонувати ринку комплексні ІТ-рішення будь-якої складності. Серед партнерів компанії є такі виробники як: Microsoft, Amazon Web Services, Google Cloud, Trend Micro, Veeam, Micro Focus, Vertica, Tripp Lite, DellEMC, Legrand, EnGenius та інші. В Україні холдинг представляє компанія «Elcore UA», що входить до складу Elcore Group.



Про компанію VMware



Програмне забезпечення компанії VMware підтримує складну цифрову інфраструктуру світу. Пропоновані компанією хмарні рішення, продукти для модернізації додатків, мережі, безпеки та організації цифрового робочого простору забезпечують роботу будь-яких додатків в будь-якій хмарі на будь-якому пристрої. Компанія VMware зі штаб-квартирою в Пало-Альто (Каліфорнія) дотримується принципу користі у всіх аспектах своєї роботи - від технологічних інновацій до глобального впливу.

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