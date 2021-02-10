Kernel у співпраці з Elcore Cloud перемістив корпоративні веб-сайти на платформу Amazon Web Services 

10 февраля 2021 г., 13:55

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Kernel розпочав співпрацю з Elcore Cloud, авторизованим консалтинг-партнером мережі Amazon Web Services в Україні. Офіційний дистриб’ютор ІТ-рішень і хмарних сервісів AWS забезпечить міграцію 25 веб-сайтів компанії на єдину платформу для хостингу. Консолідоване розміщення дозволить управляти інформаційними ресурсами, забезпечувати адміністрування, масштабування і контроль безпеки з однієї точки доступу.

Динамічний розвиток бізнес-сегментів Kernel став основою для цифрової трансформації, яка передбачає впровадження новітніх ІТ-рішень для підвищення ефективності бізнес-процесів на всіх рівнях. Відповідно, в компанії має бути створена якісна ІТ-інфраструктура, що забезпечить безперебійну роботу всіх корпоративних сервісів.

Раніше веб-сайти Kernel розміщувалися на різних хостингах і кожен з них потрібно було адмініструвати автономно. Фахівцям з інформаційних технологій необхідно було знайти рішення, яке б дозволило максимально зручно керувати усіма інтернет-ресурсами.

«Ми зупинилися на платформі для хостингу веб-сайтів Amazon Web Services, оскільки вона повністю відповідає нашим вимогам, є гнучкою, надійною та максимально опціонально надає стек сучасних технологій. Розробити архітектуру рішення допомогла компанія Elcore Cloud, яка є авторизованим партнером вендора та має вагому технологічну експертизу. Для нас також важливий прозорий підхід до фінансової частини угоди з економічно передбачуваним щомісячним бюджетом утримання. Разом з експертами компанії ми відпрацювали різні варіанти розміщення у тестовому режимі, зупинилися на тому, що максимально відповідає нашим вимогам до продуктивності. Наразі обрано оптимальний сценарій для міграції і найбільш зручну архітектуру для хостингу. Можу з впевненістю говорити про те, що ми перейшли на сучасну, захищену та гнучку інфраструктуру», — Вадим Литвинов, Керівник служби підтримки користувачів та ІТ інфраструктури Kernel.

Захист сайтів від DDoS-атак на AWS здійснюється за допомогою сервісу Amazon Sheild. Додатково веб ресурси захищаються рішенням CloudFlare. Отже, система гарантує надійність і повну захищеність інформації та даних компанії Kernel.

«У впровадженні рішень на платформі AWS наша команда прагне забезпечити все необхідне для того, щоб Клієнт приймав рішення маючи оптимальну стратегію міграції яка пройде без зупинок поточних бізнес-процесів. Для цього ми забезпечуємо детальні розрахунки споживання у довгостроковій перспективі, тестування за наш рахунок у такий термін, якій є необхідним для якісного впровадження рішення у життя компанії- клієнта. Після завершення міграції ми продовжуймо консультації щодо оптимального використання платформи, нам важливо щоб замовник відчував усі привілеї користувача AWS впродовж усього періоду користування. Для цієї міграції була створена робоча група із Архітекторів Elcore та IT співробітників Kernel що було запорукою чудового результату», — Олександр Фомін, Керівник відділу AWS компанії Elcore Cloud.

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