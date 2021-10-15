Elcore підписала угоду про партнерство з компанією Nutanix

15 октября 2021 г., 14:55

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Компанія Elcore Distribution – спеціалізований дистриб’ютор ІТ-рішень – повідомляє про підписання партнерської угоди з компанією Nutanix Inc. та отримання статусу офіційного партнера Nutanix. Територія партнерської угоди охоплюватиме Україну, Вірменію, Грузію, Білорусь та Молдову.



«Платформа Nutanix відмінно доповнює нашу мультихмарну стратегію, дозволяючи запропонувати ринку не тільки публічні хмари (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud), а й приватні хмарні рішення», – ділиться Евгеній Погребняк, директор «Елкор УА».



Отримання статусу дистриб’ютора Nutanix спонукало Elcore Distribution до розвитку максимальної технічної експертизи у цьому напрямку та відкрило нові можливості для забезпечення потреб замовників.



Основним продуктом Nutanix є хмарна платформа, що заснована на провідній в галузі HCI та об’єднує обчислювальні ресурси, віртуалізацію, збереження, мережеві дані, безпеку і контейнери. Використання платформи значно спрощує повсякденне управління ІТ-середовищем компанії. На 80% швидше розгортання та скорочення незапланованих простоїв, а також майже на 60% більш ефективне управління інфраструктурою призводить до значної економії витрат і вивільняє час ІТ-фахівців для зосередження на стратегічних задачах.



Хмарна платформа Nutanix також поширюється від приватних до публічних хмар, доступних в даний час в Amazon Web Services, з підтримкою Microsoft Azure та Google Cloud Platform, забезпечуючи краще в своєму класі рішення для організацій щодо вирішення проблем з управління гібридними і мультихмарними середовищами.



Впровадження HCI все більше набуває популярності серед компаній, що прагнуть модернізувати свою ІТ-інфраструктуру і створити основу для своїх гібридних і мультихмарних середовищ[1]. Замовники все частіше звертаються до HCI рішень Nutanix, які забезпечують продуктивність і надійність, одночасно підтримуючи безліч варіантів використання (включаючи критично важливі бази даних, хмарні додатки, критично важливі для бізнесу програми та обчислення для кінцевих користувачів).

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