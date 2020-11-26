Rockwell приобрела Fiix, разработчика SaaS-решений для предиктивного обслуживания оборудования

26 ноября 2020 г., 16:09

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Rockwell Automation, крупнейшая глобальная компания в области промышленной автоматизации и цифровой трансформации, объявила о приобретении Fiix производителя компьютеризированных систем управления техническим обслуживанием (CMMS).



Количество подключенных промышленных объектов увеличивается, и способность получать информацию об операциях по техническому обслуживанию становится важнее для обеспечения конкурентного преимущества. Владение этими данными позволяет достичь нового уровня производительности, максимизируя преимущества от автоматизации производства.



Канадская компания Fiix со штаб-квартирой в Торонто была основана в 2008 г.и является разработчиком облачной CMMS для создания рабочих процессов для планирования, организации и контроля технического обслуживания оборудования. Как отмечается, платформа легко подключается к бизнес-системам и позволяет принимать решения, основанные на данных. Выручка компании в 2019 году выросла на 70% с ростом доходов на 85%. Fiix управляет более чем 2 млн активов и имеет более 6 млн заказов в год.



«Мы считаем, что будущее управления промышленными активами основано на производительности», – комментирует событие Тесса Майерс (Tessa Myers), вице-президент по управлению продуктами направления «Программное обеспечение и средства управления» компании Rockwell Automation. «С приобретением компании Fiix и ее опыта, наши заказчики получат безусловные преимущества от 360-градусного представления интегрированных данных по автоматизации, производству и техническому обслуживанию. Это поможет им контролировать производительность активов и увеличивать ее, а также оптимизировать процессы по техническому обслуживанию».



Джеймс Новак (James Novak), генеральный директор компании Fiix заявил: «С момента основания Fiix ставила перед собой задачу соединить команды технического обслуживания и эксплуатации с инструментами, ресурсами и технологиями, необходимыми им для модернизации. Присоединение к Rockwell Automation позволит нам помочь еще большему количеству заказчиков модернизировать техобслуживание и увеличить производительность активов благодаря подключению к ведущим в отрасли системам автоматизации, управления данными и производственным системам».



Также подчеркивается, что приобретение Fiix отвечает стратегии Rockwell Automation в области программного обеспечения. Оно также расширяет возможности Rockwell Automation в бизнесе управления жизненным циклом предприятия (Lifecycle Services), который предоставляет полный спектр услуг по промышленной автоматизации, помогая заказчикам получить максимальную производительность активов, систем и процессов. Кроме того, Rockwell Automation получит еще более широкие возможности для обеспечения устойчивости заказчиков. С помощью CMMS предприятия могут работать более эффективно, сокращая отходы и энергопотребление при одновременной экономии средств.



Компания Fiix будет представлена как часть направления «Программное обеспечение и средства управления» Rockwell Automation. Ожидается, что сделка завершится к концу 2020 календарного года.

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