Check Point та CrowdStrike об'єднують зусилля - телеметрія e-mail тепер у Falcon SIEM

24 марта 2026 г., 17:15

Компанія Check Point Software Technologies оголосила про нову інтеграцію, яка дозволяє передавати дані телеметрії з Check Point Email Security до CrowdStrike Falcon Next-Gen SIEM.



Як повідомляться, цей крок спрямований на посилення захисту від загроз, що надходять через електронну пошту. Інтеграція дозволяє командам безпеки збирати та зіставляти активність у поштових скриньках із сигналами ідентифікації та кінцевих точок під час розслідувань. Це допомагає фахівцям відстежувати повний шлях атаки від вхідного повідомлення до конкретного пристрою в межах єдиного робочого процесу.



Електронна пошта залишається одним із основних шляхів для крадіжки облікових даних та несанкціонованого захоплення акаунтів. Джонатан Голд Шалев (Jonathan Gold Shalev), керівник відділу управління продуктами для безпеки електронної пошти в Check Point Software Technologies, зазначив, що надання телеметрії з їхнього продукту Email & Collaboration Security у межах платформи CrowdStrike Falcon значно розширює видимість усього ланцюга атак. За його словами, таке рішення сприяє ефективнішим розслідуванням інцидентів у межах стратегії Open Garden, яку активно впроваджує компанія для створення відкритої екосистеми безпеки.



Новий конектор суттєво доповнює вже існуючі інтеграції Check Point у ширшому портфелі рішень, включаючи Check Point Hybrid Mesh, Exposure Management та Workspace. Тепер телеметрія з усіх цих продуктів може надходити безпосередньо до платформи CrowdStrike Falcon, об'єднуючи отримані дані з іншими критичними сигналами безпеки. Це дозволяє організаціям створювати уніфіковану картину стану своєї цифровій інфраструктури, що є надзвичайно важливим для оперативного виявлення прихованих загроз у складних мережевих середовищах.



Завдяки цій співпраці аналітики центрів безпеки отримують можливість бачити прямий взаємозв'язок між початковою фішинговою атакою та подальшим проникненням у систему на рівні кінцевих точок. Використання Next-Gen SIEM від CrowdStrike для аналізу даних Check Point дозволяє автоматизувати процес виявлення аномальної активності, яка часто намагається обійти традиційні засоби захисту. Такий підхід дозволяє значно скоротити час, необхідний для локалізації шкідливих дій, що мінімізує потенційні ризики та фінансові збитки для сучасного бізнесу.



Реалізація стратегії Open Garden підкреслює прагнення Check Point до взаємодії з іншими лідерами ринку для забезпечення максимальної безпеки клієнтів. Такий підхід дозволяє компаніям використовувати найкращі у своїх класах продукти від різних постачальників, зберігаючи при цьому цілісність моніторингу та управління. Партнерство з CrowdStrike є логічним продовженням цієї ініціативи, оскільки воно задовольняє зростаючі потреби корпоративного сектору у прозорості та швидкості обробки великих масивів даних про безпеку.

