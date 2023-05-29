МТІ стає дистрибутором мережевого обладнання Mikrotik

29 мая 2023 г., 14:25

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«MTI hi-tech дистрибуція» оголошує про підписання партнерської угоди та отримання статусу офіційного дистрибутора Mikrotik, латвійською компанією, яка спеціалізується на розробці мережевого обладнання для дому та бізнесу.

Наразі лінійка продуктів Mikrotik, яку MTI представляє на ринку України, складається з маршрутизаторів та комутаторів чотирьох серій: hAP, hEX, CRS та CSS. Ці продукти вирізняються гнучкістю використання, широким спектром налаштувань та великою кількістю інтерфейсів підключення.

Однією з головних переваг рішень Mikrotik є широкий модельний ряд та наявність власної операційної системи RouterOS для керування пристроями. Всі пристрої Mikrotik відрізняються надійністю, продуктивністю та гнучкістю у використанні. Вони підтримують різні протоколи маршрутизації, безпеки та управління мережею, що дозволяє клієнтам налаштовувати та адаптувати свої мережі до конкретних потреб та вимог.

Продукти виробника сертифіковані за європейськими та світовими стандартами такими, як ISO 9001 та ISO 27001, CE (Conformité Européene), а також FCC (Federal Communications Commission). Це зокрема робить їх хорошим вибором на тендерах для державних установ і підприємств.

У бізнес-середовищі рішення Mikrotik використовуються для побудови стійких мереж, забезпечуючи високу пропускну здатність, безпеку та управління. У сфері послуг та громадського сектору – таке обладнання служить апаратною основою для покращення доступу до Інтернету та бездротового зв'язку, організації мережевої інфраструктури для розумних міст та громад, а також підтримки громадських Wi-Fi мереж. В домашніх умовах – допомагає забезпечити швидкий та стабільний Інтернет, бездротове покриття всього житлового простору та підключення різних пристроїв. Незалежно від сфери застосування, мережеві рішення відіграють важливу роль у покращенні зв'язку, доступу до інформації та ефективності роботи.

Перша партія пристроїв Mikrotik вже надійшла на склад «MTI hi-tech дистрибуція». В проєктних рішеннях, базуючись на багаторічному досвіді роботи із мережевими рішеннями, кваліфіковані фахівці МТІ здійснюють повний супровід при підборі мережевого обладнання, включаючи консультації, запуск та налаштування програмно-апаратних комплексів, післяпродажне обслуговування та гарантійні послуги.

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