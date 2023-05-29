Ринок систем зберігання даних в EMEA виріс на 8,3% в останньому кварталі 2022 р.

29 мая 2023 г., 15:35

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За даними IDC, негативний вплив війни в Україні на макроекономічну ситуацію в Європі не зупинив стрімке зростання ринку корпоративних систем зберігання даних (СЗД) у четвертому кварталі 2022 року. Навпаки - зростаюча невизначеність на ринку і збільшення кількості кібератак змусили багато організацій прискорити інвестиції в побудову стабільної, масштабованої і безпечної платформи зберігання даних.

Ринок систем зберігання даних в Європі, на Близькому Сході та в Африці (EMEA) виріс на 8,3% в 4 кварталі 2022 року, але це зростання було нерівномірно розподілене між субрегіонами. У Західній Європі (WE), яка виграла від звільнення від бэклогу та сильної тенденції цифрової трансформації, ринок зріс на 19,4%. Війна між Росією та Україною спричинила різке падіння вартості обох ринків, і таким чином вартість ринку в Центральній та Східній Європі (CEE) впала на 53,5%. Нарешті, країни Близького Сходу та Африки (MEA) виграли від високих цін на нафту, що призвело до значних коштів на державні та комерційні ІТ-інвестиції, таким чином прискоривши реалізацію стратегій цифрової трансформації в деяких країнах, таких як Стратегія державних послуг ОАЕ або Vision 2030 в Саудівській Аравії. Як результат, вартість ринку систем зберігання даних MEA зросла на 34,3% в річному обчисленні в 4-му кварталі.

«Помітне поліпшення ланцюжків поставок систем зберігання даних і сильна тенденція до побудови економіки, заснованої на даних, прискорилися після пандемії з одночасним збільшенням кількості атак з вимогами викупу. Це, безумовно, підвищило пріоритетність інвестицій у системи зберігання даних для багатьох ІТ-директорів», - говорить Ярек Смульскі (Jarek Smulski), старший програмний менеджер в IDC Systems & Infrastructure Solutions. «Крім того, необхідність скорочення споживання електроенергії та створення більш стійких центрів обробки даних прискорила тенденцію заміни існуючих масивів на більш енергоефективні масиви на базі флеш-пам’яті».

Результати четвертого кварталу лише підтвердили сильну тенденцію до зростання, яка почалася в другому кварталі 2022 року. Загальний обсяг ринку систем зберігання даних в регіоні EMEA збільшився на 10,3%, і, як і в четвертому кварталі, він продемонстрував значне зростання в країнах WE і MEA - 17,5% і 27,4% відповідно - але не менш значне падіння в регіоні CCE на 41,5%. Падіння було зумовлене триваючим геополітичним конфліктом, за відсутності якого ринок, за оцінками, продемонстрував би зростання на 24,1%.

Організації в регіоні EMEA особливо постраждали від конфлікту в Україні та були змушені швидко адаптуватися до стрімкого зростання цін на енергоносії, неодноразових порушень ланцюгів постачання та збільшення кіберзагроз. Це також вплинуло на витрати урядів країн цього регіону на ІТ, щоб краще захистити критично важливу інфраструктуру від російських хакерів.

Відносно хороша макроекономічна ситуація на рубежі 2022-2023 років свідчить про те, що вплив рецесії на ІТ-бюджети стане очевидним у другій половині 2023 року. На додаток до сильної бази у 2022 році, це призведе до того, що ринок ESS скоротиться в річному обчисленні майже на 5% у 2023 році. Ці фактори також вплинуть на п’ятирічний середньорічний темп зростання (CAGR), який оцінюється на рівні 2,1% для всього регіону EMEA. Тривала війна в Україні та високі ціни на сировинні товари, а також великі інвестиції, здійснені у 2022 році, призведуть до скорочення витрат на зберігання в короткостроковій перспективі (тобто, в річному обчисленні у 2023 році). У довгостроковій перспективі зростаюча важливість робочих навантажень AI/ML, розвиток периферійних обчислень, збільшення обсягів даних, воля і модернізація інфраструктури зберігання позитивно впливатимуть на інвестиції в СЗД.

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