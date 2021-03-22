«MTI hi-tech дистрибуция» начинает поставки кабельной продукции ЗЗЦМ

22 марта 2021 г., 13:24

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Компания МТI становится дистрибьютором кабельно-проводниковой продукции «Запорожского завода цветных металлов» (ЗЗЦМ) и расширении ассортимента кабелей витая пара.

Общее количество позиций кабельно-проводниковой продукции, выпускаемой ЗЗЦМ, превышает 6 тыс. с учетом маркоразмеров, а ее качество подтверждено европейскими лабораториями и декларациями соответствия RoHS, CPR, CE, VDE и Reach.

Продукция ЗЗЦМ (под торговой маркой Electro Cable Group) продается в таких странах как Великобритания, Нидерланды, Австрия, Хорватия, Турция, Чехия, Польша, Румыния, Греция, Италия, Франция, Дания, Молдова, Беларусь.

«МТI hi-tech дистрибуция» уже начала поставки изделий ЗЗЦМ и предлагает украинскому рынку кабели для информационных сетей и коммуникаций, включая многожильный и симметричный парной скрутки для цифровой связи Cat 5е и Cat 6.

Как отмечается, «Запорожский завод цветных металлов» был основан в 1991 г. Особенностью предприятия является применение полного цикла, включая первичное производство бескислородной медной катанки высокого качества. Современное оборудование (Maillefer, PS Costruzioni Meccaniche, Niehoff, Rosendahl) позволяет изготавливать кабель стабильно высокого качества. В частности, на ЗЗЦМ используется единственный в Украине профильный проектор Nikon (Япония) для определения конструктивных размеров кабельных изделий. Автоматизация производства позволяет минимизировать влияние человеческого фактора.

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