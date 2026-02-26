 
MTI Group святкує 35 років та змінює логотип

26 февраля 2026 г., 15:45
0 
 

Група компаній MTI – це диверсифікований бізнес на території України, Казахстану та Киргизстану, який об’єднує компанії в напрямках роздрібної торгівлі, інформаційно-комунікаційних технологій та логістики у цілісну екосистему.

Свого часу діяльність MTI як дистриб’ютора в області hi-tech обладнання розпочалася із супермаркетів електроніки, а зараз компанія співпрацює з більш ніж 80 світовими виробниками. Technoguard працює зі спеціалізованими рішеннями у сфері протикрадіжних систем та безпеки. МТІ-Сервіс виконує 55% ремонтів техніки Samsung у Києві, а також обслуговує смартфони Motorola та техніку Sony PlayStation за ексклюзивними контрактами. Octopus Cyber Services реалізує ІТ-рішення на базі провідних світових технологій.

У ритейлі бізнеси групи послідовно розвивають цифрові канали та пропонують нові послуги. Intertop ще з 2011 року інвестує в електронну комерцію: онлайн-платформа, fashion-маркетплейс, мобільний застосунок (понад 4 млн встановлень). Amadeo (офіційний дистриб’ютор Pandora в Україні) впроваджує нові послуги, зокрема, гравіювання прикрас, у ювелірному сегменті. Protoria управляє мережею Samsung Experience Store (SES) в Україні, на яку припадає близько 40% продажів нових флагманських моделей південнокорейського виробника у нашій країні. Складський комплекс Denka Logistics працює з високим рівнем автоматизації та забезпечує фулфілмент для інтернет-магазинів. 

“Для нас відповідальність перед партнерами — це основа співпраці. Ми завжди приймаємо рішення з думкою про те, як вони працюватимуть через роки. Саме так і формується довіра”, — зазначає Володимир Цой, президент Групи компаній MTI Group.

 

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

