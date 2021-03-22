Lenovo Tab P11 Pro з клавіатурою та стилусом доступний за ціною від 17 999 грн

22 марта 2021 г., 14:05

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Компанія Lenovo оголосила про старт продажів в Україні одного з найтонших і найпотужніших планшетів на базі Android – Tab P11 Pro.



Як стверджує виробник, продуктивності процесора пристрою вистачить для безперебійної роботи з програмами офісного пакета. До того ж в базову комплектацію новинки входять клавіатура та стилус, які дозволяють залишатись продуктивним навіть у дорозі.



Преміальний гаджет товщиною 5.8 мм та вагою 485 грамів можна компактно розмістити навіть у невеликій сумці. Це дозволяє користувачу зручно працювати з офісними програмами будь-де, оперативно вносити правки, робити графічні замітки та дивитись фільми у відрядженні.



Автономний та продуктивний восьмиядерний процесор Qualcomm Snapdragon 730G та до 6 ГБ оперативної пам’яті надають планшету необхідну обчислювальну потужність.



Tab P11 Pro оснащено 11.5-дюймовим екраном із роздільною здатністю 2К (2000×1080 пікселів), що робить його найбільшим Android-планшетом у портфелі Lenovo. На відміну від “меншого брата”, Pro-версія отримала OLED-дисплей, який вирізняє пристрій насиченою, яскравою та контрастною картинкою. Інженери компанії створили сенсорний екран із найтоншими рамками серед всіх планшетів Lenovo. Екран навіть у сонячний день поза приміщенням зберігає комфортну для роботи і розваг картинку завдяки яскравості до 500 ніт.



Чотири стереодинаміки від компанії JBL, розбивка звуку по каналах та підтримка технології Dolby Atmos відповідають за якісний звук при перегляді фільмів чи прослуховуванні музики.



Акумулятор ємністю 8600 мА*год дозволяє пристрою автономно працювати до 15 годин у режимі відтворення відео та до 8 годин у режимі веб-браузингу.



Як наголошує компанія, навіть тривала робота з планшетом буде комфортна для очей, адже Tab P11 Pro пройшов сертифікацію TÜV Rheinland, що гарантує менший вплив шкідливого синього випромінювання екрану.



Надійний корпус зі сплаву алюмінію доповнює лаконічний та сучасний дизайн новинки Lenovo Tab P11 Pro. Додатково захистити пристрій та проявити індивідуальність можна за допомогою чохлу, що одночасно слугуватиме й зручною опорою.



З “розумною” фронтальною камерою власник швидко ввійде в систему за допомогою технології розпізнавання обличчя. Відеодзвінок із мамою за кілька хвилин, а дитина знову розкидала іграшки по кімнаті? Камера врятує від несподіваного прибирання і розмиє безлад на фоні. Основна камера на 13 Мпікс та ширококутна на 5 Мпікс допоможуть зробити якісні фото.



На відміну від Tab P11, до комплектації Pro-версії входить ультратонка клавіатура Keyboard Pack. Вона легко приєднується до планшета та дозволяє працювати більш ефективно і зручно. Під час приєднання планшет одразу переходить у бізнес-режим – всі відкриті чи закріплені застосунки розміщуються у нижньому рядку, повторюючи панель задач в Microsoft. Бізнес-режим на Lenovo Tab P11 Pro дозволяє відкрити застосунки в окремих віконцях і розташувати кілька програм на робочому столі одночасно. Таким чином, планшет перетворюється на компактний ноутбук із 11.5-дюймовим екраном, насиченою картинкою й продуктивністю домашнього ПК.



Для творчих власників у комплектації Lenovo Tab P11 Pro передбачений корисний аксесуар – стилус Lenovo Precision Pen 2. Він із першої хвилини зручний у руці, адже інтуїтивно зрозумілий у користуванні та розпізнає нахил і силу натискання завдяки 4096 рівням тиску. Переймаєтесь, що аксесуар потрібно часто заряджати? Новий стилус працює автономно до 200 годин, тому в моменти творчого натхнення він завжди готовий до роботи.



Габарити пристрою - 264.28 x 171.4 x 5.8 мм, маса - 485 г



На українському ринку Lenovo Tab P11 Pro доступний за ціною від 17 999 грн за передзамовленням.

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