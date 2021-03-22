Новый дата-центр Cisco во Франкфурте будет обслуживать пользователей платформы Webex

22 марта 2021 г., 12:45

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Компания Cisco сообщает о планах в июне ввести в эксплуатацию новый ЦОД во Франкфурте, который будет обслуживать пользователей платформы для совместной работы Webex в регионе EMEAR.

Переход на удаленный режим в сочетании с необходимостью поддерживать связь в разрозненных коллективах привел к росту спроса на облачные платформы совместной работы. С начала пандемии использование таких цифровых инструментов, как Cisco Webex, выросло на 74%. В среднем за квартал число участников телеконференций Webex увеличилось на 600 млн.

С начала пандемии Webex обслуживает не только бизнес-пользователей. Госструктуры также активно используют платформу для дистанционного решения своих задач, врачи – для безопасного приема пациентов, работники образовательной сферы – для дистанционного обучения. В декабре прошлого года Cisco представила новый пакет дополнений Webex, нацеленный на значительное повышение качества виртуальных совещаний. Устранение языковых барьеров стало ключевым этапом в деле реализации гибридного рабочего режима с привлечением кадровых ресурсов из разных стран. Недавно пользователи Webex начали тестировать возможность перевода в реальном времени с английского на более 100 языков.

В текущем году компания проводит масштабирование и унификацию дата-центров Cisco Webex, чтобы более гибко обслуживать заказчиков. Частью этого проекта стал и новый ЦОД во Франкфурте, который обеспечит дополнительные возможности для хранения данных в европейском регионе. Он воплотит новейшие технологии компании, включая маршрутизационную платформу Cisco ASR с высокой пропускной способностью, для таких задач как видеоконференции, потоковое аудио и видео.

В самом ЦОДе безопасное и масштабируемое подключение всех компонентов обеспечивается ориентированной на приложения инфраструктурой Cisco Application Centric Infrastructure (ACI), она же предусматривает средства для упрощения управления и отладки. Другой ключевой компонент архитектуры – система унифицированных вычислений Cisco Unified Computing System (UCS), объединившая стандартные серверы на базе процессоров x86 с функционалом хранения и сетевого взаимодействия. UCS обеспечивает всю необходимую серверную емкость и автоматически выполняет масштабирование в соответствии с потребностями пользователей. Для визуализации и анализа доставки приложений и сервисов установлена платформа Cisco ThousandEyes.

Весь архитектурный комплекс прошел сквозное тестирование на безопасность по технологии Cisco Firepower. В новом исключительно отказоустойчивом дата-центре будут развернуты продукты и технологии Cisco, отличающиеся повышенной энергоэффективностью, включая источники питания, внутренние компоненты и системы охлаждения. ЦОД будет полностью функционировать на возобновляемой энергии.

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