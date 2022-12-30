Монітори ROG Swift OLED PG42UQ та ROG Swift OLED PG48UQ вже у продажі

30 декабря 2022 г., 12:15

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За заявою ASUS, в нашій країні розпочато продаж моніторів ROG Swift OLED PG42UQ та ROG Swift OLED PG48UQ, які наразі доступні ексклюзивно в Інтернет-магазині «Розетка» за ціною 76999 та 79999 грн, відповідно.



Моделі базуються на OLED-панелях останнього покоління з роздільною здатністю 4K, що гарантують зображення з винятковими кольорами, високою контрастністю та глибоким чорним кольором.



42-дюймовий ROG Swift OLED PG42UQ та 48-дюймовий ROG Swift OLED PG48UQ вирізняються дуже низьким часом відгуку 0,1 мс, підтримують технологію HDR10 і розширений колірний простір 98% DCI-P3. Максимальна частота оновлення екранів складає 138 Гц.



На відміну від стандартних глянсових OLED-панелей, панелі в даних моніторах отримали спеціальне мікротекстурне протиблікове покриття, що мінімізує можливі відблиски.



Продумана система охолодження моніторів включає радіатор зі збільшеною площею розсіювання тепла. Таке рішення дозволяє знизити на 8% робочу температуру, забезпечуючи стабільні робочі характеристики та довговічність.



Виняткову якість зображення моніторів доповнює вбудована аудіосистема від Harman Kardon із двома 10-ватними динаміками та 15-ватним сабвуфером.

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