Gigabyte забезпечує монітори QD-OLED трирічною офіційною гарантією

29 апреля 2024 г., 16:35

Компанія Gigabyte офіційно повідомила про зміни в гарантійній політиці для усієї лінійки QD-OLED моніторів, включно з моделями Gigabyte CO49DQ, FO32U2P, FO32U2, FO27Q3, MO34WQC2 та MO34WQC.



Відтепер трирічна гарантія також враховує появу залишкового зображення, яке також відоме як вигорання. Такий феномен може спостерігатися на деяких ранніх OLED-панелях якщо тривалий час виводити на них нерухоме зображення (або якщо окремі елементи зображення нерухомі). Втім провідні бренди впроваджують інтелектуальні алгоритми для захисту OLED моніторів від вигоряння. Українські покупці можуть звертатися по всім гарантійним питанням до офіційних сервісних центрів Gigabyte.



Зазначено, під час транспортування усі QD-OLED монітори Gigabyte захищені транспортувальною плівкою на поверхні дисплейної панелі. Після розпакування та встановлення монітора цю плівку потрібно зняти, згідно з інструкцією.

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