ASUS A3402WVA – 23,8-дюймовий моноблок на новій апаратній платформі Intel

19 апреля 2024 г., 14:25

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Компанія ASUS оголосила про початок продажу в Україні ASUS A3402WVA – 23,8-дюймового моноблокового комп’ютера, який базується на процесорах Intel нової лінійки Core Series 1 (Raptor Lake-U Refresh). Новинка оснащена IPS-дисплеєм із широкими кутами огляду й частотою оновлення 100 Гц. Він має сучасний мінімалістичний дизайн з оригінальною вбудованою підставкою.



Оснащений новітнім процесором Intel, до моделі Intel Core 7 150U, моноблок ASUS A3402WVA забезпечує багатоядерну продуктивність та ефективність, щоб впоратися зі складними робочими навантаженнями. Крім того, дискова підсистема на основі SSD обсягом до 1 ТБ, забезпечує високу швидкість читання й запису даних для продуктивної й творчої роботи.



Моноблоковий комп’ютер ASUS A3402WVA оснащений 23,8-дюймовим дисплеєм із роздільною здатністю Full HD (1920x1080) і матовим покриттям, а також володіє майже невидимою рамкою, займаючи 88% передньої панелі. Цей дисплей може похвалитися великими кутами огляду (178°) і широким колірним охопленням (100% sRGB). Він також випромінює менше синього світла, ніж звичайні дисплеї (підтверджено сертифікацією TÜV Rheinland), забезпечуючи комфорт для очей під час тривалого перебування за комп’ютером.



ASUS A3402WVA пропонує повний набір інтерфейсів підключення, зокрема чотири порти USB 3.2 (для периферії), один з яких виконано у вигляді компактного роз’єму USB Type-C. Завдяки входу HDMI на екран моноблока можна виводити відеосигнал із будь-якого пристрою, обладнаного HDMI-виходом, наприклад ноутбука, ігрової консолі чи ТБ-приставки – таким чином моноблок використовується в режимі монітора. А вихід HDMI дає змогу під'єднати до моноблока додатковий зовнішній дисплей. Комп’ютер може також оснащуватися дводіапазонним модулем стандарту Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.3 з конфігурацією антен 2x2 для швидкісного з'єднання.



Віддалена робота стає дедалі популярнішою, а разом з нею зростає потреба в захисті важливих даних. Саме тому ASUS A3402WVA оснащений одразу декількома інструментами захисту інформації. Вебкамера моноблока має спеціальну шторку, закривши яку, можна не боятися випадково активувати відеозв’язок. Для захищеного зберігання паролів і шифрувальних ключів призначено модуль TPM 2.0, а слот для замка Kensington допоможе запобігти фізичній крадіжці пристрою. Надійність моноблока засвідчує офіційна трирічна гарантія від ASUS.



Моноблокові комп’ютери ASUS A3402WVA з процесорами Intel Core Series 1 вже доступні в Україні за рекомендованою ціною від 25999 грн. Пристрій можна придбати в офіційному онлайн-магазині ASUS Україна, а також у широкій мережі партнерів ASUS.

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