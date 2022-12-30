Amazon втратила половину своєї капіталізації в цьому році

30 декабря 2022 г., 11:25

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Видання CNBC вказую, що це був жорстокий рік для технологічних компаній з мегакапіталізацією по всьому світу. Але 2022 рік був особливо важким для Amazon.



Акції електронного рітейлера завершують свій найгірший рік з часів краху доткомів. У 2022 році акції впали на 51%, що стало найбільшим падінням з 2000 року, коли падіння було на 80%. Серед найдорожчих технологічних компаній гірший рік був тільки у Tesla, яка продемонструвала пдіння на 68% та у Meta з 66%.



Ринкова капіталізація Amazon скоротилася приблизно до 834 мільярдів доларів з 1,7 трильйона доларів на початку року. Минулого місяця компанія випала з клубу трильйонерів.



Значна частина невдач Amazon пов'язана з економікою і макросередовищем. Стрімка інфляція і підвищення процентних ставок відштовхнули інвесторів від зростання і переорієнтували їх на компанії з високою нормою прибутку, стабільним грошовим потоком і високою дивідендною прибутковістю.



Але у інвесторів Amazon були й інші причини для виходу з акцій цього гравця. Компанія бореться з уповільненням продажів, оскільки прогнози щодо стійкого буму електронної комерції після Covid не виправдалися. У розпал пандемії споживачі були залежні від інтернет-магазинів, таких як Amazon. Це призвело до того, що акції Amazon досягли рекордних максимумів, оскільки продажі різко зросли.



З відновленням економіки споживачі поступово повернулися до покупок в звичайних магазинах і витрат на такі речі, як подорожі і ресторани, це призвело до того, що вражаюче зростання доходів Amazon пішло на спад. Ситуація лише погіршилася на початку цього року, коли компанія зіткнулася з вищими витратами, пов'язаними з інфляцією, війною в Україні та обмеженнями в ланцюжку поставок.



Генеральний директор Amazon Енді Джасі (Andy Jassy), який змінив засновника Джеффа Безоса (Jeff Bezos) на чолі компанії в липні 2021 року, визнав, що компанія найняла занадто багато працівників і надмірно розбудувала свою складську мережу, намагаючись встигнути за попитом в епоху пандемії. З тих пір вона призупинила або відмовилася від планів відкриття деяких нових об'єктів, а чисельність її мерсоналу скоротилася в другому кварталі.



Джасі також приступив до широкомасштабного перегляду витрат компанії, в результаті чого деякі програми були закриті і заморожені, а наймання по всій корпоративній робочих призупинено. Минулого місяця Amazon почала скорочення, яке, як очікується, стане найбільшим корпоративним скороченням робочих місць у її історії - на меті звільнити до 10 000 співробітників.



Навіть сегмент хмарних обчислень Amazon, який зазвичай є «золотою фішкою» для інвесторів, в третьому кварталі зафіксував найслабше на сьогоднішній день зростання доходів.



Дивлячись на 2023 рік, кілька аналітиків знизили свої оцінки, посилаючись на постійні макроекономічні перешкоди і збереження «м’якості» в онлайн-ритейлі і хмарних обчисленнях.



Аналітики знизили свої оцінки на 2023 рік для Amazon, прогнозуючи загальне зростання роздрібних продажів за рік на 6%, в порівнянні з 10%, що було раніше. А очикування річного зростання доходів Amazon Web Services відкорегували до 20% з 26%.

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