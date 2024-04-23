AOC анонсувала монітори Graphic Pro U3 для професіоналів і творчих працівників

23 апреля 2024 г., 12:35

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Компанія AOC оголосила про випуск нової лінійки моніторів, створених з урахуванням потреб творчих професіоналів. Завдяки винятковій точності кольоропередавання, передовим функціям і елегантному дизайну монітори серії AOC Graphic Pro U3 націлені на фотографів, візуальних художників, дизайнерів, редакторів, телеведучих, продюсерів і професіоналів ігрової індустрії. У лінійці Graphic Pro U3 представлено три моделі: два 27-дюймових дисплеї - Q27U3CV з роздільною здатністю QHD, U27U3CV з роздільною здатністю 4K UHD та 31,5-дюймовий U32U3CV з роздільною здатністю 4K UHD.



"Ми в AOC розуміємо, що творчі професіонали потребують найкращих інструментів для втілення своїх ідей у життя", - каже Артем Хоменко, керівник відділу управління продуктами AOC. "Ми починаємо нову главу в спадщині AOC. Наша нова серія Graphic Pro U3 - це результат нашого досвіду в галузі дисплейних технологій і прагнення створювати високоякісні, високопродуктивні монітори, які дають змогу творцям розширювати межі своєї майстерності. Завдяки винятковій точності кольоропередавання, апаратному калібруванню з функцією Calman Ready, універсальним можливостям під'єднання USB-C та елегантному дизайну нові монітори Graphic Pro стануть ідеальним інструментом для творців контенту та дизайнерів".



Монітори серії Graphic Pro U3 вирізняються точністю кольоропередавання з показником Delta E <2, що гарантує точне відтворення кожного відтінку. Завдяки 98-відсотковому охопленню колірного простору DCI-P3 ці монітори забезпечують широке колірне охоплення.



Родзинкою серії Graphic Pro U3 є сертифікація Calman Ready, що дає змогу безпосередньо взаємодіяти з програмним забезпеченням для калібрування кольору Calman від Portrait Displays. Монітори можуть використовувати можливості автоматичного калібрування (AutoCal) за допомогою програмного забезпечення Calman, що дає змогу легко, точно та швидко відкалібрувати монітор для точного передавання кольору. Це калібрування дає змогу керувати RGB-триплетами та профілювати 1D/3D-LUT для досягнення найкращих характеристик зображення. Порівняно з призначеними для користувача ICC-профілями, які виконують тільки налаштування зображення, перевага рішення 1D/3D LUT (look-up table) полягає в прямому калібруванні дисплея на апаратному рівні, що значно підвищує точність кольоропередавання.



AOC розуміють важливість безперебійного під'єднання у творчих робочих процесах, де часто використовуються графічні планшети, картридери, швидкі зовнішні накопичувачі та інші периферійні пристрої. Монітори серії Graphic Pro U3 оснащені цілою низкою портів, включно з HDMI 1.4/2.0, DisplayPort 1.4, а також універсальним концентратором USB-C з входом RJ-45. Концентратор USB-C (із пропускною спроможністю 10 Гбіт/с за використання USB 3.2 Gen 2) містить у собі порт USB-C upstream із підтримкою режиму DisplayPort Alt для розширення екрана, 96 Вт Power Delivery, Ethernet pass-through, другий порт USB-C downstream із 15 Вт Power Delivery дає змогу під'єднувати додаткові пристрої. Нарешті, 4 порти USB-A доповнюють концентратор для під'єднання додаткових периферійних пристроїв. Завдяки технології Power Delivery до 96 Вт через порт USB-C користувачі можуть заряджати свої ноутбуки, одночасно передаючи дані та відображаючи контент.



Моделі U27U3CV і U32U3CV обладнані третім портом USB-C для KVM-перемикача, тому клавіатуру та мишу, під'єднані до USB-концентратора, можна перемикати між комп'ютерами, під'єднаними до двох різних портів USB-C монітора.



Модель Q27U3CV навіть оснащена виходом DisplayPort і підтримує високу пропускну спроможність DisplayPort HBR3 для послідовного під'єднання декількох моніторів, щоб зменшити нагромадження кабелів.



Усі моделі мають елегантний сучасний дизайн, відзначений нагородою Red Dot Design Award 2023. Завдяки регульованій за висотою підставці 150 мм із широким діапазоном регулювань нахилу, повороту та нахилу, моделі готові до того, щоб користувачі могли знайти найзручніше та найздоровіше положення. Усі моделі постачаються в екологічному пакуванні, придатному для вторинного перероблювання, з паперовою подушкою всередині, що робить Graphic Pro U3 такими, що відповідають останнім екологічним нормам.

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