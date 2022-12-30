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Пільга на сплату ПДВ при постачанні програмної продукції скасовується з нового року

30 декабря 2022 г., 13:25
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Пільгу з ПДВ щодо постачання програмної продукції не подовжено, хоча законопроєкт №7611 щодо її подовження було зареєстровано у Верховній Раді ще влітку. Відповідні операції було звільнено від оподаткування з 1 січня 2013 року по 1 січня 2023 року. Таким чином, наразі з 1 січня 2023 року операції з постачання програмної продукції будуть оподатковуватися за загальною ставкою ПДВ у розмірі 20%.

До програмної продукції, щодо якої діяли пільги, належать:

  • результат комп'ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп'ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів та доступу до них;
  • примірники (копії, екземпляри) комп'ютерних програм, їх частин, компонентів у матеріальній та/або електронній формі, у тому числі у формі коду (кодів) та/або посилань для завантаження комп'ютерної програми та/або їх частин, компонентів у формі коду (кодів) для активації комп'ютерної програми чи в іншій формі;
  • будь-які зміни, оновлення, додатки, доповнення та/або розширення функціоналу комп'ютерних програм, права на отримання таких оновлень, змін, додатків, доповнень протягом певного періоду часу;
  • криптографічні засоби захисту інформації.

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