LG розширює свій бізнес медичних пристроїв для корпоративних клієнтів

18 апреля 2024 г., 15:39

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LG Electronics (LG) розширює бізнес медичного обладнання B2B, використовуючи повну лінійку діагностичних моніторів, зокрема новий 21HQ613D, який нещодавно був дозволений FDA для продажу в США. Розроблений спеціально для цифрової мамографії та томосинтезу молочної залози, 21HQ613D — це 21,3-дюймовий 5-мегапіксельний діагностичний IPS-монітор, що забезпечує високу чіткість радіологічних зображень і підтримує стабільну якість зображення завдяки внутрішньому передньому калібрувальному датчику та програмному забезпеченню для калібрування.



Зазначено, 21HQ613D пропонує виняткову чіткість і яскравість, його IPS-дисплей LG забезпечує роздільну здатність 2048×2560, яскравість 1100 кд/м² і коефіцієнт контрастності 1800:1. Діагностичний монітор підходить для перегляду різних типів медичних зображень, включаючи МРТ молочної залози, комп’ютерну томографію та ультразвукове дослідження, він оснащений внутрішнім переднім датчиком, який усуває потребу в зовнішньому калібрувальному пристрої. За допомогою програмного забезпечення LG Calibration Studio Medical користувачі можуть зручно проводити калібрування та випробування якості DICOM, що відповідають міжнародним стандартам контролю якості медичних моніторів.



21HQ613D також має корисні функції, які допомагають користувачам уважно вивчати медичні зображення, такі як режим перегляду фокуса та режим патології. Режим Focus View, яким можна керувати за допомогою миші або клавіатури, дозволяє користувачам зосередитися на певній частині зображення, затемнюючи решту екрана, щоб виділити вибрану область. Режим патології забезпечує чіткість і точність зображення, ніби дивишся в мікроскоп. Крім того, режим з кількома роздільними здатностями (5, 3 і 2 мегапікселів) дозволяє швидко налаштувати роздільну здатність екрана відповідно до типу зображення, що переглядається.



Для більш продуктивного та організованого робочого простору цей діагностичний монітор підтримує послідовне підключення через з’єднання DisplayPort. Послідовне з’єднання моніторів — простий і ефективний спосіб, що допомагає зменшити безлад на столі та спростити прокладання кабелів. Новий діагностичний монітор LG також забезпечує комфортний користувацький досвід завдяки ергономічній підставці з можливістю регулювання нахилу, висоти, повороту та двонапрямного повороту.



П’ять гарячих клавіш діагностичного монітора підвищують зручність користування, забезпечуючи швидкий і простий спосіб налаштування параметрів або перемикання між режимами. Водночас датчик присутності допомагає економити енергію, автоматично вимикаючи дисплей, якщо протягом п’яти хвилин не було виявлено жодного руху. Функції Down Light і Wall Light дозволяють користувачам читати документи, коли кімната тьмяна або повністю темна, причому перші освітлюють поверхню столу під монітором, а другі проливають світло на ділянку позаду нього. Для кращого перегляду автоматичний датчик яскравості автоматично регулює яскравість екрана відповідно до умов навколишнього середовища.



З моделлю 21HQ613D компанія LG націлена на швидко зростальний світовий попит на мамографічні монітори. Згідно зі звітом про галузевий аналіз Persistence Market Research, прогнозується, що до 2023 року світовий ринок мамографії досягне оцінки в 6,9 мільярда доларів США, а середньорічний темп зростання становитиме 11,6% з 2023 по 2033 рік.



Розширена лінійка діагностичних моніторів LG задовольняє основні потреби великих лікарень. Поряд з новою 5-мегапіксельною моделлю, компанія пропонує 3-мегапіксельний монітор, який в основному використовується для читання рентгенологічних зображень, а також 8-мегапіксельні та 12-мегапіксельні продукти, оснащені режимом PBP (Picture-by-picture), що дозволяє одночасно переглядати кілька діагностичних зображень. Загалом LG пропонує 13 типів медичних моніторів, у тому числі 5 діагностичних, 5 хірургічних моніторів і 3 монітори для клінічного використання.



За заявою LG, у 2023 році компанія уклала значний контракт із Centrale d'Achat de l'Informatique Hospitalière (CAIH), французьким ІТ центром лікарняних закупівель, на постачання загалом восьми типів медичних моніторів. Контракт вартістю 10 мільйонів євро протягом чотирьох років є найбільшою угодою компанії з моменту вступу в бізнес медичних пристроїв для візуалізації у 2016 році.



«Новий діагностичний монітор LG, призначений для перегляду мамографії та томосинтезу молочної залози, є високоякісним медичним дисплеєм для візуалізації, що пропонує просте управління та корисну функціональність», — сказав ЮС Лі, віцепрезидент і керівник ІТ-підрозділу LG Business Solutions Company. «Ми продовжуватимемо надавати медичному сектору передові рішення для вдосконалення наших інноваційних технологій відображення».

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