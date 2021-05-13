Молекулярные магниты улучшат утилизацию рассеиваемого тепла

13 мая 2021 г., 13:05

+11

голос Tweet

Группа исследователей с кафедры материаловедения Национального научно-технического института Ульсана (UNIST) в февральском выпуске Nature Communications продемонстрировала альтернативный тип магнитных материалов, открывающий новые возможности для утилизации энергии, теряемой повсеместно в виде тепла.

Спиновые термоэлектрики (STE) в последнее время привлекли значительный интерес благодаря ортогональности путей потоков тепла и заряда, сулящей увеличение эффективности преобразования энергии. Однако магнитные изоляторы, до сих пор использовавшиеся в качестве STE, плохо масштабируются из-за высокотемпературной обработки и сложности осаждения на больших площадях.

В данном исследовании в качестве альтернативного магнитного изолятора был представлен молекулярный магнит Cr-PBA. По данным исследователей, магнитная плёнка Cr-PBA имеет несколько преимуществ по сравнению с неорганическими магнитными изоляторами для приложений STE.

Выращивание экспериментальных образцов Cr-PBA выполнялось при комнатной температуре методом электрохимического осаждения (ECD), легко адаптируемым для производства тонких плёнок большой площади в массовых масштабах. Изготавливать магниты Cr-PBA, по словам исследователей, можно и другими способами, например, покраской или печатью.

Авторы также отметили, что генерация и передача магнонов являются важными процессами не только для сбора энергии STE, но и для магнонной информатики. Эксперименты показали, что возбуждения низкоэнергетических магнонов в магнитах этого типа были намного сильнее, чем в типичных неорганических магнитах, а потери тепловых магнонов оставались низкими.

Группа, кроме того, установила, что исследовавшаяся магнитная плёнка имеет низкую теплопроводность. Это является дополнительным преимуществом при сборе энергии, поскольку помогает поддерживать высокий градиент температур по всей плёнке.

«Наше исследование показывает, что возбуждение и перенос магнонов в этом гибридном магните очень эффективны, что наряду с гибкостью синтеза молекулярных магнитов позволяет считать их выдающейся альтернативой для различных приложений спиновой калоритроники, а также магнонной спинтроники», — заявили учёные UNIST.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!