Технологія Forge Nano може зробити AI-пам’ять у 10 разів швидшою та дешевшою.

Компанія Forge Nano оголосила про технологічний прорив, який фундаментально змінює економіку та архітектуру виробництва мікросхем. Компанія продемонструвала високошвидкісне та бездефектне атомно-шарове осадження (ALD) для структур з аспектним співвідношенням 1000:1.



Це досягнення усуває головну перешкоду на шляху масштабування 3D-напівпровідників, роблячи можливими архітектури, які раніше вважалися економічно невигідними або технічно нездійсненними. Результати були незалежно підтверджені канадським центром інновацій C2MI.



Традиційно індустрія ALD покладається на ламінарні потоки, що обмежує швидкість та глибину проникнення матеріалу. Forge Nano розробила та запатентувала турбулентний підхід, реалізований у платформі Atomic Armor та установках TEPHRA.



Серед ключових переваг технології слід зазначити швидкість: процес у 10 разів швидший за конкурентні рішення для структур із високим аспектним співвідношенням. Покриття наноситься на структури, глибина яких у 1000 разів перевищує їхню ширину (для порівняння: методи прямої видимості зазвичай дають у 100 разів гірший результат). А якість забезпечує повна конформність (рівномірність) без дефектів навіть на нанорівні.



«AI-чипи та 3D-пристрої оголюють найслабші ланки галузі — дефекти та забруднення інтерфейсів, — зазначає Пол Ліхті (Paul Lichty), генеральний директор Forge Nano. — Ми не просто покращуємо процес, ми змінюємо саме рівняння того, як будуть виготовлятися напівпровідники майбутнього».



Прорив Forge Nano безпосередньо впливає на розвиток обчислювальних систем. Сучасні накопичувачі на базі 3D NAND мають 200–300 шарів. Новий метод дозволяє нарощувати кількість шарів без різкого зростання витрат, забезпечуючи надвисоку щільність пам’яті для дата-центрів.



У напрямку DRAM та HBM (пам'ять для AI) головним обмеженням є масштабування конденсаторів. Швидке ALD 1000:1 дозволяє створювати глибші конденсатори з тоншими діелектриками, долаючи так звану «конденсаторну стіну».



Сьогодні ALD є одним із найповільніших і найдорожчих етапів у виробництві пластин. Технологія Forge Nano перетворює це «вузьке місце» на зону росту: збільшення виходу пластин на день, зниження капітальних витрат (CAPEX) на розробку нових вузлів, підвищення ефективності прекурсорів та енергоспоживання та зниження вартості за біт (для виробників пам’яті).



Зазначено, це досягнення — не просто черговий патент, а зміна правил гри. Воно дає архітектурну свободу дизайнерам чипів і створює нові стратегічні переваги для компаній (та країн), що першими впровадять ці установки. В умовах глобальних перегонів озброєнь у сфері AI, Forge Nano ставить свою технологію Atomic Armor у фундамент наступного покоління 3D-інтегрованих пристроїв.

