Квартальный доход «Vodafone Украина» вырос на 8% и достиг 4,73 млрд грн.

13 мая 2021 г., 13:45

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Оператор связи «Vodafone Украина» улучшил основные финансовые показатели по результатам первого квартала. Доход компании в январе-марте повысился на 8% в годовом сопоставлении, до 4,73 млрд. грн. Показатель EBIT увеличился на 17%, до 1,3 млрд. грн. Чистый доход за отчетный период составил 888 млн. грн. Его рост в 219% относительно аналогичного периода прошлого года обусловлен, в основном, колебаниями валютного курса.

Vodafone демонстрирует позитивную динамику финансовых показателей, несмотря на существенное снижение доходов от роуминга вследствие карантина. Основным фактором роста стало увеличение потребления дата-услуг. Количество их пользователей в сети Vodafone на конец марта достигло 12,4 млн.

Количество клиентов Vodafone остается стабильным, услугами компании пользуются 18,8 млн. абонентов. Некоторое сокращение абонентской базы обусловлено общей тенденцией отказа от вторых SIM-карт, что вызвано снижением доходов населения. При этом сохраняется тренд роста контрактных подключений, в том числе – увеличение количества IoT-пользователей.

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