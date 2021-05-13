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Выручка рынка 5G-смартфонов категории В2В вырастет в десять раз

13 мая 2021 г., 12:15
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Выручка рынка 5G-смартфонов категории В2В вырастет в десять раз

Аналитики из Strategy Analytics предрекают взрывной рост спроса на 5G-смартфоны, в том числе используемые в рамках концепции Bring Your Own Device (применение личных устройств на рабочем месте с подключением к корпоративной сети). Ожидается, что среднегодовой рост глобальных поставок бизнес-смартфонов за период с 2021 по 2026 г. составит 28%, а выручка от их поставок за прогнозный период увеличится в 10 раз. По итогам 2021 г. поставки 5G-смартфонов концепции BYOD должны вырасти на 187%, а корпоративных смартфонов — на 649% «YoY».

В то же время, высокая конкуренция в Android-сегменте, особенно среди китайских вендоров, приведет к стабильному снижению средних отпускных цен на устройства — за ближайшие пять лет ASP снизится на 23%.

Рост рынка 5G-смартфонов для бизнес-нужд будет подкрепляться стабильно растущим уровнем адаптации бизнес-средой технологий искусственного интеллекта, машинного обучения, AR/VR, решений для управления корпоративными мобильными устройствами (ЕММ) и унифицированного управления конечными устройствами (UEM).

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