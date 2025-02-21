Міноборони запускає ІТ-систему DOT-Chain Defence System

21 февраля 2025 г., 10:25

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Міністерство оборони України запускає DOT-Chain Defence System – модуль на основі ІТ-системи DOT-Chain, який регулюватиме закупівлі та постачання дронів у військо.

Про це було оголошено під час зустрічі команди Міноборони та Агенції оборонних закупівель (АОЗ) з представниками вітчизняних виробників дронів.

На зустрічі були присутні близько 200 компаній, що створюють передові безпілотні технології для Сил оборони України.

«Ці розробки палять ворожі танки, знищують бліндажі, піхоту, збивають російські вертольоти. Вони ведуть розвідку, допомагають з логістикою, евакуацією, беруть у полон окупантів, долають тисячі кілометрів, вражаючи критичні об’єкти ворога. Ми прагнемо забезпечити постачання найкращих дронів для наших воїнів у потрібній кількості без перешкод та затримок», - підкреслив міністр оборони України Рустем Умєров.

Під час зустрічі було презентовано нову модель забезпечення БПЛА, а також нові правила взаємодії між державою, армією та бізнесом.

«Сучасна війна потребує сучасних рішень. Сьогодні безпілотники виконують широкий спектр завдань – вони не лише допомагають знищувати ворога, а й рятують життя наших захисників. Наша головна мета – стимулювати розвиток українського ринку БПЛА та забезпечити закриття потреб військових. Для цього потрібно сформувати конкурентне середовище, зрозумілі правила та можливості планування виробництва», – пояснив Арсен Жумаділов, т.в.о. керівника АОЗ.

Основа цих змін – впровадження системи DOT-Chain у процес закупівлі дронів. Ця система вже зарекомендувала себе у нелетальних закупівлях для війська. Відтепер її модуль DOT-Chain Defence System буде забезпечувати:

Адресне та швидке забезпечення ЗСУ: підрозділи самостійно обиратимуть ті засоби, які їм справді потрібні. Час доставки скоротиться з місяців до кількох тижнів.

Розвиток оборонної галузі: для виробників відкриються можливості масштабування виробничих потужностей на основі верифікованої інформації в системі.

Чіткість процесів: зрозумілі правила гри стимулюють конкуренцію та прозорість процесу забезпечення.

«ІТ-система DOT-Chain Defence System дозволить бригадам самостійно обирати потрібні їм БПЛА відповідно до потреб та ситуації на полі бою. Водночас ми робимо ринок дронів передбачуваним та зрозумілим для компаній, які зможуть ефективніше планувати своє виробництво», - зазначив очільник Міноборони України.

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